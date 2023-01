Mihai Trăistariu, gata să își riște sănătatea pentru frumusețe?! Mai sincer ca niciodată, artistul spune ce sacrificii a făcut pentru aspectul fizic | EXCLUSIV

In articol:

Îndrăgitul artist își dorește să slăbească rapid câteva kilograme, iar din acest motiv a intrat la dietă.

Mihai Trăistariu recunoaște că face și sport, însă recunoaște că a adoptat și o dietă care nu este tocmai recomandată.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu celebrul artist și au aflat în exclusivitate la ce alte sacrificii a recurs pentru a arăta bine. Vedeta spune lucrurilor clar pe nume și nu s-a ascuns niciodată, iar în formă maximă a mărturisit că a fost în 2015.

Când vine vorba de aspectul fizic, Mihai Trăistariu nu se joacă! Artistul își dorește să arate mereu bine și știe că sportul este clar unul dintre secrete. Deși a fost criticat pentru că se înfometează, spune că are totul sub control.

Sacrifică Mihai Trăistariu sănătatea pentru aspectul fizic?

Artistul a intrat recent în centrul atenției, după ce a anunțat că a apelat la înfometare pentru a pierde în greutate. Vedeta recunoaște că nu își dorește să slăbească cât mai repede. Deși regimul este criticat de foarte multă lume, Mihai Trăistariu este convins că are totul sub control.

"Teamă nu îmi este pentru că eu am totul sub control. De exemplu, acum plec la sală. Am plecat nemâncat. Eu am mai făcut cu un antrenor personal acum câțiva ani aceste lucruri și am slăbit repede într-un timp foarte scurt.

Trebuie să fie puțin sacrificiu că nu poți să slăbești așa repede. Eu nici nu am răbdare să dau jos câte un kilogram pe lună. Atunci am zis că mai bine mă înfometez, beau apă și când mă doare burta mai iau un iaurt mic sau o banană și atâta. Nu îi dau calorii corpului tocmai ca să nu se mai depună", ne-a dezvăluit el.

De ce a renunțat la mașină

Vedete vrea să piardă cât mai repede în greutate așa că face eforturi mari pentru a ajunge la forma dorită. Pe lângă sport, Mihai Trăistariu merge și foarte mult pe jos.

Drumul până la sală, de exemplu, este una dintre situațiile în care artistul renunță la mașină, tocmai ca să facă și mai multă mișcare.

"Fac și sală, iar acolo merg pe jos. Fac o oră dus, una întors. Nu iau mașina tot ca să mai scap de calorii. Este un efort, dar nu vreau nici să ajung să leșin pe străzi", a mai explicat el.

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Facebook]

Ce sacrificii a făcut Mihai Trăistariu ca să arate bine

Artiștii arată mereu ca scoși din cutie, iar Mihai Trăistariu recunoaște că face câteva eforturi ca să se mențină în formă. Vedeta a făcut sport cu antrenor personal, efortul fiind unul greu pentru că mergea la sală aproape în fiecare zi.

"În 2015 mi-am angajat un antrenor personal. Făceam 15 ședințe pe lună și stătea lângă mine în ora aceea și făceam cu el sport ca la carte. Atunci m-am umflat, să zic așa, cel mai frumos.

Am dat jos toată grăsimea și am pus la loc 8 kilograme de mușchi curat cum se zice la culturiști. Mi-am făcut atunci o ședință foto pe care am pus-o peste tot, tocmai ca să țin minte și să rămână în istorie, pentru că știam că nu voi mai arăta niciodată așa. Acela a fost un sacrificiu uriaș, cam trei luni am rezistat, dar atunci am arătat cel mai bine", ne-a dezvăluit Mihai Trăistariu.

Când vine vorba de aspectul feței, vedeta recunoaște că nu este străină de saloanele de înfrumusețare, căci la câteva luni cheltuie câteva sute bune de lei pentru un tratament facial. Artistul l-a descoperit în mod întâmplător, iar acum nici că ar mai renunța la el.

"Sunt multe sacrificii dacă vrei să arăți bine. De exemplu, merg o dată la câteva luni la un tratament facial. Am descoperit cumva din întâmplare.

Nu mă costă mult, sunt câteva sute de lei și stau o oră și jumătate pentru a-mi stoarce punctele negre. Am zis că la șase luni e nevoie să mai curățăm tenul, deși eu nu folosesc machiaj nici la televiziune, dar eu nu folosesc tocmai ca să nu fac coșuri", a explicat Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Facebook]

"Mi-am sacrificat și viața personală"

Când vine vorba de carieră, vedeta dezvăluie că acolo și-a sacrificat inclusiv viața personală. Tocmai pentru că niciodată nu are suficient timp să investească, de multe ori s-a ales cu relații încheiate. Vedeta recunoaște că nu stă foarte bine nici la capitolul complimente.

"Am fost și vegetarian de două ori. A durat doi ani o dată și un an a doua oară. Eu sunt foarte ambițios și nu îmi e greu să țin o linie dreaptă. Mi-am sacrificat și viața personală, pentru că așa este în cazul artiștilor și noi trebuie să fim foarte echilibrați ca să putem să ținem o relație.

În cazul meu nu s-a adeverit. Eu sunt plecat tot timpul, poate nu sunt nici atent tot timpul și aici vorbim de un alt sacrificiu unde am pierdut", a mai precizat Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

