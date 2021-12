Mihai Trăistariu își caută iubirea pe site-urile matrimoniale! După un an de singurătate, artistul a făcut un anunț public: "Bărbos, mustăcios, simpatic”"

In articol:

Mihai Trăistariu este unul dintre burlacii showbiz-ului românesc. În ceea ce privește viața sa personală, artistul nu a dat, deseori, prea mult din casă. Cu toate acestea, Mihai Trăistariu este dornic să-și formeze o relație.

Mihai Trăistariu, mai decis ca niciodată să-și formeze o relație

Mihai Trăistariu este în căutarea unei partenere de viață. Artistul mărturisește că este de un an zile singur și își dorește să își găsească sufletul pereche.

Mihai Trăistariu a făcut mai multe lucruri pentru a găsi pe cineva. Artistul a dezvăluit că a căutat de foarte mult timp pe cineva și chiar a apelat la site-uri matrimoniale sau rețele sociale, dar fără rezultat.

De asemenea, artistul a mai dezvăluit că au existat numeroase ofere în acest sens, dar niciuna dintre acele persoane nu a fost aleasa.

Nerăbdător să-și facă o relație, Mihai Trăistariu a postat o imaginea cu el nebărbierit, la care a adăugat o descriere concretă, cu ceea ce își dorește.

"Matrimoniale(...) bărbos, mustăcios, caut fericirea", a fost descrierea artistului, la imaginea sa de pe Facebook.

În cadrul unei emsiuni TV, artistul a vorbit despre dorința sa de a cunoaște pe cineva și despre postarea sa, de pe Facebook.

"E adevărat că de un an sunt singur. Singur nu înseamnă neapărat singurătate, ci faptul că nu mi-am găsit perechea. Am tot căutat-o, am tot postat, am tot căutat pe net. Primesc cereri, primesc oferte, dar sufletul meu nu consideră că mi-am găsit încă partenera perfectă și atunci dimineață, într-adevăr am făcut o postare și am scris: matrimoniale, bărbos, mustăcios, caut fericirea. Mi-am pus o poză nebărbierit", a devzăluit Mihai Trăistariu, în cadrul unei emisuni TV", a declarat artistul, în cadrul unei emisuni TV.

Mihai Trăistariu, mesaje încurajatoare din partea fanilor:"Sa-ti dea Dumnezeu aleasa inimii tale!"

Mihai Trăistariu este unul dintre cei ami iubiți artiști din țara noastră. Cântărețul are foarte mulți fani, care îl iubesc și îl apreciează. Poastarea a strâns sute de aprecieri și zeci de mesaje frumoase, din partea fanilor.

"E ca la Lotto,asa e si iubirea,fericirea,dragostea!Bafta,Mihai barbat frumos,talentat,înzestrat,chipeş!(...) Dorințele să ți se îndeplinească, azi se întâplă minuni!(...) Fericirea e in interiorul tău!(...) Să-ți dea Dumnezeu aleasa inimii.(...) Norocul câte odată și-l mai face și omul cu mana lui. Totul în viata depinde de alegerile pe care le facem", sunt doar câteva din comentariile fanilor, la postarea artistului, de pe Facebook.

La unul din mesaje, replica lui Mihai Trăistariu a fost incredibilă: "Nu mai cred în basme!(...) Am așteptat 40 de ani și tâmpita nu mai vine", a fost replica lui Mihai.