Mihai Trăistariu își dorește să devină tătic. Cum ar vrea artistul să fie copilul său: „M-aș clona pe mine”

Mihai Trăistariu este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din țara noastră și nu numai. Vedeta se poate mândri cu o carieră de succes și care îi aduce destul de mulți bani. Dacă din punct de vedere profesional acesta nu are nimic de comentat, nu același lucru s-ar putea spune și despre viața sa amoroasă.

Mihai Treistariu își dorește un moștenitor

Un a dintre cele mai mari dorințe ale lui Mihai Trăistariu este aceea de a avea un copil. Din păcate, până în prezent acest lucru nu s-a putut întâmpla, dar artistul nu renunță. Vedeta a mărturisit că ideea de a adopta un copil nu este pentru el, chiar dacă este o persoană inimoasă și îi place să ajute oamenii.

Acesta vrea ca viitorul său moștenitor să fie o copie a sa și să îi continue ideile. Una dintre modalitățile la care cântărețul s-a gândit că ar putea apela pentru a avea un urmaș este chiar clonarea.

„Nu-mi prea place ideea de a înfia un copil, deși sunt foarte sufletist, ajut oamenii cu probleme. Aș vrea să fie un copil din mine. M-aș clona pe mine și tot aș face măcar unu. Când va fi posibil și legal, deși am aflat că s-ar face, cumva, în secret. Însă, cine știe cât e de adevărat? M-aș clona pe mine ca să-l instruiesc pe Mihăiță cel mic. Exact ce am vrut eu, să-mi continue ideile. Copiii mei aș vrea să fie clonele mele, ca să fiu sigur că vor gândi ca mine și că sunt instruiți de mine”, a mărturisit artistul, potrivit Playtech.

De ce nu s-a căsătorit până acum Mihai Trăistariu?

De-a lungul timpului, Mihai Trăistariu a avut parte de foarte multe relații. Unele dintre acestea au durat chiar ani de zile, dar, din păcate, niciuna nu s-a concretizat cu vedeta în fața altarului. Cântărețul nu știe care este motivul pentru care nu reușește să mențină o relație și crede că nu a găsit încă persoana potrivită pentru el.

„Cu căsătoria încă nu sunt împăcat, pentru că am tot încercat. Am avut și relații de patru ani, de șapte ani… Am cam dat-o în bară, ceva nu funcționează. Ori nu caut pe cine trebuie, ori mă las doar căutat. E o problemă care trebuie rezolvată”, a mai declarat acesta.