Mihai Trăistariu, mărturii în premieră despre Costi Ioniță! De ce nu și-au vorbit ani de zile: "Când s-a spart Valahia, aveam niște piese porcoase înregistrate în studio și el le-a trimis pe tot internetul"

In articol:

Mihai Trăistariu este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi din țară. Și-a început cariera drept component al trupei Valahia, mai apoi adoptând o carieră solo. Cel mai de succes moment din cariera sa a fost reprezentarea României la concursul "Eurovision", în anul 2006, unde a ocupat locul 3 în clasament, cu piesa "Tornero".

Mihai Trăistariu, copilărie de coșmar

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Captură YouTube]

Deși este destul de activ pe rețelele sociale, Mihai Trăistariu nu a făcut publice traumele care l-au marcat în copilărie. În platoul “Teo Show” a decis să se destăinuie și să povestească prin ce momente grele a trecut cu familia lui.

“Au fost scandaluri în copilărie! Taică-miu o bătea pe maică-mea groaznic, însemnând legată de calorifer, scos ochiul, pus ochi din sticlă, târâtă pe jos printre covoare. Erau niște episoade care m-au marcat profund.(…) Traumele astea din copilărie mi-au minat terenul spre găsirea partenerei perfecte.”, a declarat Mihai.

Citeste si: Mihai Trăistariu a primit un mesaj de dincolo de la mama sa: "Am visat-o de vreo 20 de ori..."

Citeste si: Benone Sinulescu și-a făcut testamentul încă din... Iată cine va moșteni întreaga avere: "Avem familii mari"- bzi.ro

Decesul mamei lui a fost cel mai greu moment pentru artist, însă nu l-a doborât. Acesta a fost puternic, ba chiar a conceput un plan inedit, ca la un moment dat să se reîntâlnească cu ființa care i-a dat viață.

“Moartea mamei în 2006 m-a dezechilibrat total. O lună de zile am avut un gen de depresie mută. Până a murit am plâns zi de zi, (…) și am suferit groaznic când a murit, aproape că nu mi-a venit să cred. A fost și cam brusc, a intrat în comă și deodată s-a stins. În nebunia mea i-am tăiat un fir de păr și am zis că o să o clonez, asta de față cu ea. Când va fi posibil, o să o clonez. Așa că mami, ne revedem.”, a continuat cântărețul.

Mihai Trăistariu, trădat de Costi Ioniță

trupa Valahia [Sursa foto: Facebook]

Provocat să nominalizeze un nume din showbiz-ul românesc care l-a trădat, Mihai Trăistariu a dezvăluit un detaliu pe care puțini îl știau.

Se pare că producătorul Costi Ioniță l-a dezamăgit profund pe solist, printr-un gest extrem pe care l-a făcut, imediat după destrămarea trupei Valahia.

“Când s-a spart Valahia în 2000, exact momentele alea de răscruce când ne-am răzvrătit eu cu Dorin și când am decis că ne rupem de Costi, aveam niște melodii porcoase. Erau făcute în studio, pentru noi, cu vocile noastre, să ne jucăm, să ne distrăm, cu toate prostiile pământului, ca orice tânăr la 20 de ani. Piesele alea, când ne-am despărțit, Costi, din răzbunare, le-a trimis pe tot internetul.”, a povestit artistul.

Citeste si: Mihai Trăistăriu, decizie radicală! Artistul, pregătit să-și întemeieze o familie: „Spuneam că vreau 12 copii, unul din fiecare zodie”

Cu toate acestea, cei doi au îngropat securea războiului și acum colaborează din nou. Artiștii au dat uitării incidentul neplăcut, concentrându-se asupra proiectelor profesionale pe care le vor desfășura de azi înainte.

“Am stat supărat pe el chiar și ani de zile, dar acum iată-ne colaborând din nou și ne-am dat seama că alea erau doar copilării și că nu merită toate astea. Nu i-am zis niciodată, dar cred că știe ce a făcut.”, a mai spus Mihai Trăistariu.