Mihai Trăistariu, pregătit să participe din nou la Eurovision?! Artistul a vrut ca toată lumea să afle vestea de la el: „Caut un compozitor” Cântărețul își dorește să dea lovitura în anul 2024

In articol:

Mihai Trăistariu se numără printre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din țara noastră. De-a lungul timpului, cântărețul a reușit să-și construiască o carieră demnă de invidiat în industria muzicală. Succesul său colosal a venit și în urma participării sale la Eurovision. În anul 2006, artistul s-a clasat pe locul al patrulea cu piesa care a făcut furori, „Tornero”.

Acum, după 17 ani, Mihai Trăistariu aruncă bombă, mărturisind că ar avea intenția să participe din nou la concursul internațional. Cu toate acestea, se pare că până acum nu a reușit să găsească o piesă care să se ridice la nivelul așteptărilor sale.

Mihai Trăistariu vrea să participe din nou la Eurovision?

În urmă cu doar câteva zile, Mihai Trăistariu anunța pe rețelele sale de socializare că își dorește să găsească un compozitor alături de care să lucreze pentru Eurovision. Se pare că artistul intenționează să participe la ediția din 2024 a celebrului concurs de talente muzicale.

Citește și: Ce spune Mihai Trăistariu, după ce mai mulți turiștii s-au plâns de prețurile de pe litoralul românesc: "Sunt și cheltuieli foarte mari"| EXCLUSIV

„Caut un compozitor cu sound actual, cu care să lucrez o piesă wow pentru Eurovision 2024. Recomandări?”,

a scris Mihai Trăstariu, pe contul său de Facebook.

În anul 2006, cântărețul a avut parte de un succes colosal la Eurovision, atunci când s-a clasat pe locul al patrulea în topul preferințelor, fiind de altfel, singurul român care a reușit această performanță de-a lungul anilor. Mai mult decât atât, Mihai Trăistariu vrea să participe din nou la concurs, însă nu este de acord sub nicio formă să plătească pentru viitoarea sa piesă. Artistul susține că, dacă va câștiga Eurovisionul, compozitorul se va alege cu sume fabuloase de bani, așa cum s-a întâmplat și cu piesa „Tornero” care l-a consacrat.

Citeste si: Ai tensiune mica? Ce cauze sunt si cum trebuie sa actionezi

Citeste si: Mikaela Spielberg, fiica celebrului regizor Steven Spielberg, carieră ratată în industria pentru adulți| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

Citește și: N-o să-ți vină să crezi cât trebuie să scoți din buzunar pentru o noapte într-unul din apartamentele lui Mihai Trăisatiu de la mare! Artistul câștigă sume considerabile

„Nu plătesc nimic pentru că eu niciodată nu mi-am plătit vreo melodie. Merg pe același principiu că totuși sunt Mihai Trăistariu și cine vrea să-mi trimită o piesă bună mi-o dă. «Tornero» nu a fost plătită, «Cât de frumoasă ești» nu a fost plătită, piesele trupei Valahia-«Banana», «La mare, la soare» nu au fost plătite.

Eu niciodată nu am plătit pentru hit-urile mele și nu vreau să-i învăț așa pe compozitori, pentru că așa mi se pare firesc. Artiștilor cu cotă li se oferă cadou piese, pentru că se câștigă după aceea din drepturile de autor.

Citește și: „Nu pricep de ce se întâmplă așa” Mihai Trăistariu, reacție nervoasă la adresa chiriașilor săi. Ce a descoperit artistul când a intrat în apartamentele de pe litoral

Compozitorul «Tornero», Eduard Cârcotă, câștigă și în ziua de azi jumătate din drepturile de autor. Și, dacă eu am făcut niște sute de mii de euro, el a făcut poate milioane. Am 140 de melodii pe albumele mele și nu am plătit nici una!

Citeste si: „Cea mai urâtă perioadă din viața mea a fost atunci când am rămas însărcinată. A încercat să mă facă să renunț la copil. M-a jignit.” Vica Blochina, declarații controversate despre Victor Pițurcă- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 6 septembrie 2023. Ce sărbătoare este miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Ce a făcut Livia după ce a apărut în ipostaze tandre alături de Spike- radioimpuls.ro

Cinemerge la Eurovision cu mine și câștigă are suficienți bani cât să trăiască toată viața dintr-o singură piesă!.”, a mărturisit Mihai Trăistariu pentru Click.ro.

Mihai Trăistariu, pregătit să participe din nou la Eurovision [Sursa foto: Facebook ]