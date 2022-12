Mihai Trăistariu, schimbare radicală de Revelion! Artistul a încălcat tradiția și a decis să își schimbe radical programul: "Nu vreau să dezamăgesc pe nimeni" | EXCLUSIV

In articol:

Artistul și-a schimbat planurile, iar pentru fanii săi pregătește adevărate surprize. Revelionaele îl găseau pe Mihai Trăistariu pe Valea Prahovei, în general la Sinaia, acolo unde a fost alături de turiști vreme de câțiva ani buni.

Totuși, la trecerea dintre 2022 spre 2023 Mihai Trăistariu nu se va mai afla în România, însă vestea bună este că va fi tot aproape, în Bulgaria. Artistul ne-a mărturisit ce planuri are de Revelion și ne-a spus și care sunt cele mai mari superstiții de care ține cont la cumpăna dintre ani.

Mihai Trăistariu, schimbare radicală de Revelion

Anul acesta, Mihai Trăistariu a decis să facă o schimbare. Artistul ne-a mărturisit că până acum Revelionul îl găsea pe Valea Prahovei, însă de această dată lucrurile nu mai stau la fel și turiștii din Bulgaria vor fi cei care se vor bucura de prezența în noaptea de petrecere.

Vedeta nu vrea să dezamăgească pe nimeni așa că imediat ce se încheie concertul acolo va reveni în țară și va merge la Sinaia, acolo unde

îl așteaptă turiștii să le cânte în prima zi din 2023.

"Anul acesta am preferat Bulgaria de Revelion, deși în mod normal eram pe Valea Prahovei, în general Sinaia sau Predeal. Am păstrat Sinaia la Crăciun, iar ei s-au gândit foarte bine și mă cheamă și pe 1 și pe 2 la Sinaia la hotelurile la care cântam.

Deci eu o să cânt de Revelion în Bulgaria și dimineața pe 1 fug pe Sinaia, unde găsesc aceeași turiști așa că nu le cânt în noaptea de 31 spre 1 ianuarie și le voi cânta în noaptea dintre 1 spre 2 ianuarie, pentru oricum turiștii când merg își iau pachete de câte 3 sau 4 nopți", a explicat Mihai Trăistariu, pentru Wowbiz.ro.

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Facebook]

Ce superstiții are Mihai Trăistariu în noaptea dintre ani

Mihai Trăistariu recunoaște că este un superstițios. Artistul, ca multe alte vedete ține cont de o tradiție în noaptea dintre ani și niciodată nu renunță la ea. Vedeta a mărturisit că obiceiul este unul destul de comun printre cântăreții din România.

"Noi artiștii avem un obicei. Noi cântăm în noaptea dintre ani, eu de exemplu cât de 20 de ani de Revelion și atunci este o superstiție celebră care spune că dacă vrei să îți meargă bine financiar în anul următor, trebuie să ai bani în buzunar chiar la 12 noaptea.

Atunci, eu mereu fiind pe scenă la ora aia, aveam bani în buzunar. Îmi amintesc că într-un an, e caraghioasă amintirea, dar erau ani în care tocmai fusesem plătit cu 3.000 – 5.000 de euro și îi țineam pe toți în buzunar că mă gândeam că dacă am mai mulți, înseamnă că anul viitor o să fie și mai bogat. Ziceam să fie doldora buzunarele ca să fie un an bun.

Sincer să fiu, nu s-a adeverit vreodată că anul următor a fost un an mai bune decât precedentul doar pentru că am avut 3.000 de euro în buzunar. Asta este singura superstiție pe care am mai păstrat-o. În rest am renunțat la ele, ca să pot să scap de ele, trebuia să inventez o superstiție care să le anuleze pe toate pentru că așa am văzut într-un alt documentar", a mărturisit îndrăgitul cântăreț, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Facebook]

Mihai Trăistariu, niciodată cu banii la vedere

Deși în fiecare an a avut bani în buzunar în noapte de Revelion, Mihai Trăistariu mărturisește că niciodată nu i s-a întâmplat să îi iasă bancnotele din buzunar în timpul concertelor de Sărbători.

"Nu mi s-a întâmplat niciodată. Am avut buzunare cu fermoar sau mai adânci așa și nu am pățit niciodată asta. Mie nici nu îmi place când artiștii primesc șpaga și țin banii la vedere. Nu am nimic cu ciubucul, dar am o problemă cu gestul acesta să se vadă banii. Dacă omul vrea să dea bine, dacă nu nu e treaba mea", a recunoscut Mihai Trăistariu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

