Mihai Trăistariu se simte și astăzi vinovat pentru ce s-a întâmplat cu fratele său în copilărie! În urma acelui incident, Vasile s-a ales cu probleme serioase de vedere: „Eu am ținut minte și am suferit”

Mihai Trăistariu este cunoscut de o lume întreagă. Puțini știu însă care sunt evenimentele care au marcat copilăria artistului, pe care acesta a petrecut-o la Piatra Neamț.

Se pare că solistul a fost destul de neastâmpărat atunci când era mic, iar una dintre năzbâtiile sale i-a cauzat o mare problemă de sănătate fratelui său, Vasile.

Mihai și Vasile Trăistariu [Sursa foto: Facebook ]

Fratele lui Mihai Trăistariu, probleme de vedere din cauza artistului

Totul s-a petrecut când frații Trăistariu erau mici. La un moment dat, aceștia se jucau, iar Mihai a aruncat din greșeală nisip spre fața fratelui său. Gestul, chiar dacă nu a fost făcut cu rea intenție, a afectat unul dintre ochii lui Vasile, care a fost nevoit să poarte ochelari.

Iar incidentul se repetat după ceva timp, însă de această dată în loc de nisip se afla zăpadă, moment în care și celălalt ochi al pictorului

a fost afectat.

„Îmi mai vin în minte tot felul de întâmplări petrecute în copilărie legate de fratele Vasile, pictorul Vasile Trăistariu. A fost așa: el poartă ochelari din cauza mea. Când eram mici, aveam vreo 10-12 ani, i-am dat o dată cu un pumn de nisip în ochi. Nisip de afară. Nu știu cum am făcut și i-am dat în ochi. În urma acestui incident, el și-a pierdut vederea la unul dintre ochi. Și-a pus ochelari. Și, după vreo doi ani, țin minte că era iarnă și i-am dat un bulgăre de zăpadă în celălalt ochi. Și, săracul, uite așa a trebuit să își pună ochelari, pentru că i-am 'stricat ochii' pe rând. Poate că el nu mi-a spus niciodată asta dar, eu am ținut minte și am suferit că el poartă ochelari din cauza mea.

Dar și el s-a răzbunat peste ani și, când eram pe la vreo 16 ani, s-a urcat pe un dulap… Patul era lipit de dulap și el a sărit de pe dulap. Vasile a sărit direct pe mână și mi-a rupt mâna. Așa am stat cu mâna în ghips. Deci, aceasta a fost răzbunarea fratelui meu”, a declarat Mihai Trăistariu, pentru viva.ro.

Cântărețul a povestit cum s-a petrecut incidentul care i-a cauzat probleme de vedere fratelui său. [Sursa foto: Facebook ]

