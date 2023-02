Mihai Trăistariu, speriat de sunetele din baie. Artistul crede că primește semne de la mașina de spălat: „Poate e un mesaj, să îl descifrez”

In articol:

Mihai Trăistariu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști de la noi din țară. Cântărețul locuiește singur, iar de aproape o lună, mașina de spălat îi dă bătăi de cap.

Lucruri paranormale în baia lui Mihai Trăistariu

Mai mult decât atât, vedeta susține că primește semne, însă nu a reușit deocamdată să le descifreze.

Mihai Trăistariu nu are liniște de aproape o lună. Artistul aude zgomote din baie, însă după câteva verificări și-a dat seama că nu sunt probleme tehnice. Vedeta a încercat să scoată toate lucrurile din priză, inclusiv mașina de spălat, însă sunetele continuau să se audă.

Mihai Trăistariu a încercat toate metodele, chiar și să se folosească de mașina de spălat, însă lucrurile tehnice funcționau corespunzător, dar sunetele nu se opreau.

Citește și: Mihai Trăistariu a făcut sacrificii pentru silueta de vis! Cum a slăbit artistul a slăbit 8 kilograme în doar o lună: „Acum mănânc doar o masă pe zi”

Citeste si: Greșeala fatală făcută de iubita lui Gicuţă din Apărători, după ce a fost băgată în portbagaj pentru a-i da foc- kanald.ro

Citeste si: Sâmbăta Morților 2023. Când sunt Moșii de iarnă și ce trebuie să faci în această zi de sărbătoare?- stirilekanald.ro

„ Pe 10 ianuarie, a început să îmi pâcâie ceva în baie. Eu am crezut că este apa, ca apa de la cadă. Mă duc, nimic. După o oră, iar și îmi spuneam ce o fi. Era egal, la fel. A trecut o noapte, au trecut două-trei zile și tot pâcâie. Am scos din priză, am și spălat. Am început să postez, toată lumea a venit cu paranormale, cu dimensiuni, după am început eu să mă gândesc. Eu am zis că mă criogenez. După am ajuns să peste 1.000 de ani și se poate călători în trecut și zic că sigur am călătorit eu și îmi dau semne.”, a mărturisit Mihai Trăistariu, în cadrul unei emisiuni TV.

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Instagram]

Mihai Trăistariu susține că primește semne de la mașina de spălat

Mihai Trăistariu a început să creadă că mașina de spălat îi trimite semne pe care el trebuie să le descifreze. De asemenea, vedeta susține că nu are de gând să vândă electrocasnicul, întrucât nu a reușit să descifreze mesajul.

Citeste si: Sfatul zilei din 8 februarie 2023. O zodie va avea posibilitatea de a vizita o țară străină- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO Schimbul de replici tensionate dintre Jennifer Lopez și Ben Affleck din timpul Premiilor Grammy. Ce i-ar fi spus artista soțului ei- radioimpuls.ro

Citește și: Mihai Trăistariu, gata să își riște sănătatea pentru frumusețe?! Mai sincer ca niciodată, artistul spune ce sacrificii a făcut pentru aspectul fizic| EXCLUSIV

Până când va putea înțelege semnalele trimise de mașina de spălat, Mihai Trăistariu a decis să țină mereu ușa închisă pentru a nu fi deranjat de sunete.

„ M-am uitat în tot ce se poate. M-am gândit că e mecanismul stricat. Mașina e de doi ani, e nouă. N-am chemat pe nimeni. Am zis că o las acolo, că poate e un mesaj, să îl descifrez. Se face aproape o lună și nu s-a mai oprit. Am scos-o din funcțiune, deci nu are legătură cu curentul electric. Ea e conectată la apă, are furtunul de apă băgat. Deci, poate să aibă legătură cu apa, dar nu e sunet de apă, că mai spun că vine apa cu presiune. Așa face încontinuu. Eu țin ușa închisă, să nu o aud. Nu vreau să o vând, că poate e un semn”, a mai spus artistul.