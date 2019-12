Mihai Trăistariu spune că nu este ușor să fii artist într-o lumea a concurenței și mai ales, în secolul vitezei, în care un trend apare și dispare cât ai clipi.

Artistul a explicat că a recurs la pozele indecente pe rețelele de socializare pentru a de face cunosct. Mihai a mărturisit pentru Ciao.ro că a trecut printr-o depresie și a găsit soluția optimă pentru a scăpa de ea. Clicul, spune el, s-a produs în momentul în care și-a dat seama că oamenii nu îl mai recunosc pe stradă.

„Am simțit, încet-încet, cum noua generație de copii ascultă alt gen de muzică, nu mă mai cunosc pe stradă copiii, părinții mă știau și bunicii lor, dar copiii mici, de 10-12 ani… unii treceau pe lângă mine fără să mă recunoască.”, a dezvăluit Mihai Trăistariu pentru Ciao.ro.

La sfatul managerei sale, Mihai Trăistariu, a început să pozeze în fel și fel de ipostaze stânjenitoare, cu scopul de a câștiga simpatia urmăritorilor.

„...de spaimă, de frică… am postat poza în chiloți pe care o făcusem la Sinaia în hotel, în cameră, după duș, saună. Când am postat-o eram în drum spre Chișinău – cu managera mea – mergeam la concert – ea conducea, eu mă uităm în telefon, și îi arăt poza și îi spun “Uite ce poză am făcut. Dacă pun poza asta pe facebook în chiloți, ce crezi că se întâmplă?”. Ea zice “Faci mare explozie și o să te cheme toți peste tot”. Bineînțeles că am percutat amândoi, ne-am dat seama că poate fi o nebunie care să mă readucă în prim-plan pentru că mă uitase lumea, ca să zic așa.

Am întrebat-o tot pe ea “Tu ce ai scrie la poza asta?” Cu o seară înainte fusese cutremur și ea îmi zice “Păi, hai să fim deștepți. Zi așa: Când este cutremur am de ce mă tine”. Că eu mă țineam cu mână de chiloți (râde – n.r.) și uite așa am pus poză, fără să mă uit, am închis ochii. După 2 minute am scos-o de rușine pentru că aveam și școala de muzică, aveam și copii de 4-5 ani, mi-a fost o jenă maximă. Dar în același timp și frica de a dispărea m-a determinat să o postez.”, a dezvăluit Mihai Trăistariu.