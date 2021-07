Mihai Tudose rupe tăcerea și vorbește pentru prima dată despre legătura cu alcoolul: "Am fizionomia mai așa, cu riduri, așa a fost modelul"

Mihai Tudose, la "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură YouTube] 09:38, iul 21, 2021 Autor: Ioana Stan

Fostul prim-ministru al României, Mihai Tudose, a comentat acuzațiile aduse cum că ar avea probleme cu alcoolul. Invitat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", Mihai Tudose a spus cine a încercat să-i creeze imaginea de alcoolic.

Mihai Tudose, despre legătura cu alcoolul. Cine a încercat să-i creeze imaginea de alcoolic?

Mihai Tudose vorbește în premieră despre legătura cu alcoolul

Mihai Tudose a îndeplinit funcția de prim-ministru al României din 29 iunie 2017 până la demisia sa din data de 16 ianuarie 2018. În cele șase luni de mandat, Mihai Tudose a fost aspru atacat, ba chiar i s-au adus acuzații că ar avea grave probleme cu alcoolul. Fostul premier a vorbit în premieră despre acest subiect în cadrul emisiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai".

„Eu am nişte bănuieli, chiar şi unele certitudini! Acum, dacă am fizionomia cu riduri, mai aşa… cei care mă ştiu, prietenii, apropiaţii, ştiu că eu nu beau! Eu am vazut la televizor un om care s-a jurat că a baut 200 de mililitri de whisky cu mine.

Eu n-am băut în viaţa mea nici măcar 100 de mililitri de whisky! Nu, chiar nu beau!”, a spus Mihai Tudose.

În ce condiții ar mai accepta Mihai Tudose să fie premierul României

Mihai Tudose răspunde celor mai incomode întrebări

Mihai Tudose și-a dat demisia din fruntea Guvernului și spune că motivele pentru care a făcut acest lucru au fost promisiunile încălcate de Liviu Dragnea. Ar mai accepta să fie premierul României, însă numai în anumite condiții.

„Doar în anumite condiţii, cum ar fi o echipă competentă şi garanţia unui interval ca anumite lucruri să fie duse până la capăt”, a spus Mihai Tudose.

În cadrul emisiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai", fostul premier a făcut acuzații grave atât la adresa lui Liviu Dragnea, despre care spune că l-a trădat, cât și a lui Victor Ponta.

"El singur m-a trădat, s-a trădat pe el. Eu nu am insistat la niciun coleg. Vă spun sincer că am spus de la început: mă votați că asta e viața, mă duc acasă. Asta a fost și răzbunarea mea că era previzibil ce se va întâmpla cu PSD. Partidul dacă o sa mai aibă 20% o să fie bine și așa a fost. Asta a fost răzbunarea mea pentru el: fă ce vrei tu și să vezi unde te duci. A fost previzibilă.", mai spune Mihai Tudose.

Mihai Tudose i-a făcut o caracterizare dură lui Victor Ponta.

"E mincinos, nu are cuvânt, nu conteaza nimeni pentru el. Există doar el și interesele lui. Nu poți să te duci împreună cu el să discuți și să mai fie și altcineva, să încercăm să facem ceva împreună și după ce pleaca unul să spui: da, mă, e ușor de dat din gură. De-asta am plecat. Nu pot să fac așa ceva. El a fost un om, după ce a pățit-o în 2015, el m-a căutat. După alegerile europarlamentare când s-a văzut șef de partid a revenit Victor Ponta cel dinainte. Dragnea era previzibil, el nu. Și încă o chestiune: eu am luat la Brăila 36%, el a luat 10% la Gorj, la el acasă. Cât de ipocrit și mincinos să fii?", a spus Mihai Tudose.