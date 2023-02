Mii de familii s-au oferit să o adopte pe Aya, fetița care s-a născut sub dărâmături, în Siria. Micuța a rămas orfană, după ce și-a pierdut întreaga familie în urma cutremurului: "Mi-ar plăcea să îi ofer o viață decentă"

In articol:

Mobilizare pentru Aya, fetița care a rămas orfană după ce a venit pe lume sub dărâmăturile unei clădiri din Siria. Mii de oameni s-au oferit să o adopte când i-au aflat povestea.

Aya și-a pierdut întreaga familie în aceeași zi în care s-a născut

Aya a venit pe lume luni, 6 februarie, în ziua în care Turcia și Siria au fost lovite de cutremurele care au devastat totul în jur. Fetița era încă legată de mama ei prin cordonul ombilical, când salvatorii au găsit-o sub dărâmături. Din nefericire, pentru femeie nu s-a mai putut face nimic. Nici tatăl și celelalte rude ale micuței nu au supraviețuit, după ce blocul în care locuiau s-a prăbușit.

Aya a primit, însă, o șansă la viață. Ea a fost transportată la un spital din Afrin, iar acum managerul unității medicale, Khalid Attiah, are grijă să nu-i lipsească nimic. Imediat după ce s-a aflat de povestea copilei, medicul a fost asaltat cu mesaje din partea a mii de familii care vor să o adopte pe fetiță,

Doctorul care o îngrijește nu este de acord ca Aya să fie adoptată, până când nu vor exista informații sigure că micuța nu are și alte rude în viață. Momentan, copila este alăptată de soția medicului Khalid Attiah, care are o fiică cu patru luni mai mare: "Nu voi permite nimănui să o adopte acum. Până la venirea unor rude îndepărtate, o consider copilul meu.", a declarat Attiah, potrivit sursei citate.