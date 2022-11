Mike Diamonds, adevărul despre idila cu Anna Lesko: "Eu nici nu știam că e căsătorită" Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi? | EXCLUSIV

In articol:

Mike Diamondz a fost invitat în emisiunea “Bărbați vs Femei”, prezentată de Bianca Comănici și Bogdan Mocanu, unde a vorbit despre viața lui, dar și despre pasiunea pe care o are pentru muzică.

Mike Diamondz, despre Anna Lesko: "Am fantezii cu ea"

Având o voce puternică, artistul a declarat că a dublat și desene animate pentru Disney. Mike a spus că cel mai greu moment prin care a trecut a fost condamnarea pentru trafic de substanțe interzise și că a fost o experință din care a învățat multe. Acesta a povestit și despre cele două fetițe pe care le-a crescut singur, timp de opt ani, fără niciun ajutor, dar și despre relația toxică prin care a trecut cu fosta soție.

La o simplă căutare pe internet, vei găsi zeci de speculații despre presupusa relație amoroasă dintre Mike Diamondz și Anna Lesko. Controversa apare în momentul în care publicul crede că din cauza acestei idile, artista a pus punct cu fostul partener de cuplu. Mike Diamondz a spus adevărul după ani de zile și a recunoscut tot ce s-a întâmplat între el și Anna Lesko.

"Nu a fost nicio chestie amoroasă între mine și Anna Lesko. Idilele astea sunt în capul nostru, cel puțin în capul meu. Eu nici nu știam că e căsătorită. E căsătorită? Atunci, la acel moment, era căsătorită? Era o relație. Dacă era căsătorită, era altă poveste. Era într-o relație, ne-am întâlnit în club. Muzical vorbind, am fantezii cu Anna Lesko, îmi doresc să îi produc o piesă. Ca artist e foarte senzuală. Senzualitatea asta se extinde, nu doar în muzică. Și când ne vedem.Eu intru în joc. E profesionistă, e o femeie dulce.", a declarat Mike Diamondz.

Mike Diamnondz, dezamăgit de refuzul lui Tj Miles de a intra cu el în cușcă

În cea mai recentă conferință de presă a galei RXF, Mike Diamondz se aștepta ca Tj Miles să accepte lupta cu el. Nu s-a întâmplat acest lucru, ba mai mult Tj a afirmat că nu este suficient de faimos pentru a se bate cu el în cușcă.

"Eram mândru, așteptam lupta. Atunci când ești puternic, te faci mic, când ești slab, te faci mare. Sunt puternic și s-a văzut. El a zis 'Ăsta mă bate, mă rupe în două. M-a deranjat faptul că el a mințit. A refuzat lupta pentru că am experiență'. După tine, eu nu sunt faimos? Nu am stat să comentez, e evident cine sunt. Dacă îmi face vreo surpriză, sunt gata, abia aștept. E ce îmi doresc.", a mărturisit Mike Diamondz, la Bărbați vs Femei.

