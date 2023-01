Mike Tyson, acuzat că a violat o femeie într-o limuzină. Reclamanta cere daune de 5 milioane de dolari

In articol:

Mike Tyson, condamnat la închisoare pentru viol, în 1992, se confruntă cu o nouă acuzaţie de viol. O femeie susţine că a fost agresată sexual de fostul mare boxer. Episodul s-ar fi petrecut la începutul anilor '90, în limuzina lui Tyson.

O femeie susţine că a fost violată de Mike Tyson, în urmă cu mai bine de 30 de ani. Agresiunea sexuală ar fi avut loc în limuzina fostului mare boxer, la începutul anilor '90. Reclamanta a dezvăluit că acel episod i-a provococat răni fizice şi emoţionale.

"M-am urcat în limuzina lui Tyson pentru a o lua pe prietena mea de acasă. Tyson a început imediat să mă atingă și a încercat să mă sărute. I-am spus nu de mai multe ori și i-am cerut să se oprească, dar el a continuat să mă atace. Apoi mi-a dat jos pantalonii și m-a violat violent", se arată în declaraţia dată de femeie şi obţinută de dailymail .

Femeia a decis să ia măsuri după mai bine de 30 de ani şi l-a dat în judecată pe Mike Tyson, cerându-i daune morale în valoare de 5 milioane de dolari. Reclamanta a decis să rămână în anonimat, pentru că se teme pentru viaţa sa, în cazul în care identitatea i-ar fi dezvăluită.

"Ca rezultat al violului lui Tyson, am suferit şi sufăr în continuare de răni fizice, psihice şi emoţionale. Am experiementat sentimente de vinovăţie, mi-am pierdut stima de sine, am simţit ruşine, tristeţe, furie, am suferit de depresie şi anxietate şi am devenit dependentă de alcool şi droguri, ca urmare a violului. Am avut probleme toată viaţa în relaţiile sentimentale şi nu am mai fost în stare să am o relaţie sănătoasă cu nimeni", mai scrie în declaraţia femeii.

Tyson a fost condamnat pentru viol în 1992

Tyson a fost arestat în iulie 1991 pentru viol. Victima lui a fost Desiree Washington, în vârstă de 18 ani, pe care a abuzat-o sexual într-o cameră de hotel din Indianapolis. Procesul de viol al lui Tyson la curtea superioară din Marion County a durat între 26 ianuarie și 10 februarie 1992. La finalul procesului, fostul boxer a fost condamnat la şase ani de închisoare, iar Tyson a pretins tot timpul că Desiree Washington şi-a dat acceptul pentru a întreţine relaţii sexuale. Deşi condamnarea iniţială a fost de şase ani, fostul boxer a ieşit din închisoare în 1995, după numai trei ani petrecuţi în arest.

