Mimi, dezvăluiri de senzație! Influencerița a mărturisit că a avut o relație cu Selly: „Nu am mai spus asta niciodată!”

Mimi este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din țara noastră. Bruneta este foarte activă pe rețelele de socializare și creează conținut de foarte mult timp, astfel că a reușit să strângă o comunitate impresionantă pe Instagram, din care fac parte peste 1 milion de persoane.

În ceea ce privește viața ei amoroasă, bruneta nu a vrut să o expună foarte mult. Toată lumea știe că a avut o relație cu Sebastian Dobrincu, însă iată că acesta nu este singura cucerire a brunetei.

Bruneta a avut o relație amoroasă cu vloggerul, așa cum a mărturisit chiar ea.

Mimi, mai apropiată de Selly decât știau fanii lor

Recent, Mimi a fost invitată la emisiunea lui Cătălin Măruță. Aceasta a participat la rubrica în care invitații trebuie să mănânce iute sau să răspundă la întrebările prezentatorului TV.

Influencerița a răspuns la mai multe întrebări incomode, însă cea care a pus capac a fost: „Cu ce vedetă din showbiz-ul românesc ai avut o relație/aventură și presa nu a aflat?”

Mimi nu s-a abținut și a mărturisit că a fost mai apropiată decât știa lumea de Selly, celebrul vlogger român.

„Selly. Nu am mai spus asta niciodată!”, a spus Mimi în emisiunea lui Cătălin Măruță.

„Pe bune?! O să fie pe prima pagină a ziarelor!”, a reacționat prezentatorul TV.

„Am spus Selly. A fost acum mulți ani. Eram copii, nici nu mai contează. Da, ne-am pupat. Nu pot să cred că am zis asta. A fost acum mulți ani”, a justificat Mimi răspunsul ei.

„Selly și Mimi! Băi băiatule, showbiz-ul ăsta dacă îl iei la puricat… vai de capul nostru ce iese! Mimi a venit să joace tare și mai avem întrebări”, a încheiat Cătălin Măruță.

În prezent, Selly formează de mai mulți ani un cuplu cu Smaranda Știrbu, alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste.

Mimi a vorbit și despre Sebastian Dobrincu, cu care a avut o relație complicată în trecut. Vloggerița a spus care sunt, în opinia ei, cele mai mari defecte ale fostului ei partener.

„Perfecționist, ascuns și… competitiv. N-am citit întrebarea pe dos. Am citit-o foarte bine. (…) Mi-a ascuns foarte multe lucruri. Poate s-a schimbat între timp. A trecut un an și ceva de când ne-am despărțit. Nu mai știu când am vorbit ultima dată.”, a mai spus Mimi.



