Minelli a recunoscut! Ce operații estetice are artista? Le face concurență adolescentelor: "Intri în reparații după două sarcini" | EXCLUSIV

Minelli, pe numerele ei real Luisa Ionela Luca, este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România. Artista a doborât topurile cu piese precum "Mariola" sau "Rampampam" și se bucură de o carieră impresionantă, la doar 33 de ani.

Minelli, secretul unui fizic fără cusur

Poate nu mulți cunosc acest lucru despre ea, dar este și mămica a doi copii. Cu toate acestea preferă să se concentreze pe carieră și să își păstreze viața de familia privată.

Minelli are 34 de ani, dar dacă te uiți la ea, nu îi dai mai mult de 20. Are un corp parcă tras prin inel, de zici că nici nu are doi copii. În cadrul evenimentului de lansare a primului său album, unde a fost prezentă și echipa WOWbiz, Minelli a vorbit despre secretul fizicului ei fără defect. Este o iubitoare a sportului, dar ce nu știa nimeni este faptul că are și operații estetice la activ.

"De vreo trei ani mă antrenez cu Florin Cușbă și toată echipa lui, Sorina, Georgian. De când i-am descoperit pe ei, cumva mi-am găsit echipa în care mă simt eu bine și care mă ajută. Florin mă înțelege întotdeauna. Dacă am o zi mai proastă știe ce antrenamente să îmi dea. Dacă lipsesc o perioadă de două săptămâni știe ce antrenament să îmi dea, încât să mă facă să revin a doua zi. E foarte important, sport, alimentație, încerc să dorm cât trebuie, că și asta e important. Mă alimentează și copiii mei, mă țin tânără. Sunt fericită. Am și operații estetice. Având în vedere că am avut două sarcini, am avut o problemă cu mușchii abdominali și a trebuit să îi apropiem și sânii. Știi cum se zice: intri în reparații după 2, 3 ,4 ,5 sarcini.", a declarat Minelli.

Citește și: Minelli și Lora nu își mai vorbesc! Ce s-a întâmplat între cele două artiste? "Am rezistat trei ani"

Minelli și-a lansat primul album

Minelli este în culmea fericirii! Și-a lansat primul album, care conține 14 piese, pe care nu poți să te abții să nu le fredonezi și să dansezi. Artista ne-a oferit un interviu exclusiv despre cum a lua naștere primul ei album și cine ajutat-o să îl lanseze.

"Albumul ăsta a venit în momentul în care primeam foarte multe întrebări despre când iese un album, dacă am în cap să lansez un album. După piesa Rampampam, după fiecare interviu de afară pe care îl aveam și de aici, eram întrebată asta și primeam și primesc foarte multe mesaje de la oameni din diferite colțuri ale lumii când lansez un album. Atunci a încolțit ideea asta în capul meu. Am zis că dacă oamenii vor atât de mult să scot un album, nu văd de ce nu aș face unul. Atunci am început să mă gândesc la un concept, echipa mea m-a ajutat foarte mult cu unul care mi se pare foarte tare. Am început să scriem piesele, am avut sesiuni în Suedia, în Anglia, în Germania, în Dubai, în Amsterdam, Ibiza, România, așa că 7 piese sunt scrise în România cu echipa mea și 7 în toată Europa.", a mărturisit Minelli, la WOWnews.

