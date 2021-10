Minelli, despre parcursul ei în cariera muzicală și cum a ajuns să domine clasamentele muzicale: "Am avut momente în care mi-am dorit să renunț"

In articol:

Minelli, pe numerele ei real Luisa Ionela Luca, este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România. Artista a doborât topurile cu piese precum "Mariola" sau "Rampampam" și se bucură de o carieră impresionantă, la doar 33 de ani.

Recent, în cadrul unui interviu, solista a povestit despre parcursul ei muzical, dar și despre viața de familia, căci este mămica a doi copii.

Minelli a avut momente când a vrut să renunțe la muzică

Minelli a cochetat de mică cu muzica, ia visul ei cel mai mare a fost să devină un artist consacrat, cunoscut peste hotare. Solista a povestit, însă, că nu i-a fost deloc ușor să ajungă acolo unde este astăzi, căci a trebuit să muncească foarte mult și să facă mai multe schimbări în viața profesională.

Cu toate acestea, îndrăgita cântăreață a dezvăluit că perseverența a fost cea care i-a adus un succes de invidiat, pentru că a avut tendința de multe ori să renunțe la cariera în muzică: "Am visat mereu că muzica mea să depășească granițele țării noastre, mi-am propus de la început, de când am pus pe picioare proiectul Minelli să mă concentrez pe acest lucru și mă bucur că acum primesc mesaje din toate colțurile lumii, de la oameni care îmi spun că îmi ascultă piesele pe repeat.

Cred că a contat foarte mult perseverența în tot parcursul meu, pentru că, deși am avut momente în care mi-am dorit să renunț la muzică, am rămas tot cu ea, convinsă că asta pot să fac cel mai bine. Un moment cheie a fost când am ajuns la București să fac muzică, apoi când am ieșit din trupa Wassabi și am pornit la drum ca Minelli; alt punct ar fi când am semnat cu Global Records, unde mi-am găsit o echipă de producători care au reușit să-mi îmbrace frumos toate ideile.", a declarat Minelli, pentru libertateapentrufemei.ro.

Minelli, în postura de mamă

Chiar dacă se bucură de notorietate chiar și peste hotare, puțină lume știe că Minelli este mama a doi copii și are acasă o familie frumoasă.

Artista a povestit că nu și-a dorit neapărat să devină părinte atât de devreme, însă acum se bucură din plin de această ipostază, mai ales că îi este mai ușor să se pună în locul celor mici: "Nu mi-am dorit neapărat să fiu o mamă tânără, însă acum mă bucur că s-a întâmplat așa și cred că, uneori, contează să fii părinte tânăr, ai mai multă răbdare, te pui mai des în locul lor, ai o gândire mai apropiată de a lor și așa a fost și în cazul meu.", a mai adăugat Minelli, pentru aceeași sursă.