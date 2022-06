Minelli și Lora nu își mai vorbesc! Ce s-a întâmplat între cele două artiste? "Am rezistat trei ani"

In articol:

Minelli, pe numerele ei real Luisa Ionela Luca, este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România. Artista a doborât topurile cu piese precum "Mariola" sau "Rampampam" și se bucură de o carieră impresionantă, la doar 33 de ani.

Minelli i-a compus o piesă Innei

Poate nu mulți cunosc acest lucru despre ea, dar este și mămica a doi copii. Cu toate acestea preferă să se concentreze pe carieră și să își păstreze viața de familia privată.

Hitul Innei, "Up", care răsună pe toate radiourile din țară este de fapt compus de Minelli. Invitată în cadrul emisiunii "Duet", moderată de Alexandra Ungureanu și difuzată pe canalul de YouTube theXclusive, artista a precizat cum i-a venit ideea pentru piesa pe care i-a încredințat-o colegei sale de breaslă.

"Piesa Innei, <Up>, care e acum pe radio, am scris-o în drum spre sesiune, în mașină. M-am gândit că tot mă duc în sus, ar fi mișto să mă duc în jos. De acolo, cumva aveam începutul de refren.", a declarat Minelli.

De asemenea, artista nu s-a putut abține și a amintit și despre cea mai de succes piesă a ei, "Mariola". Minelli a povestit cum a luat naștere hitul și cum a ajuns să fie ascultat și apreciat de o țară întreagă, dar și de cei de peste hotare.

"Asta a fost prima piesă care a fost mai mare de la mine. Așa mi-a venit ideea. Într-o seară eram la studio, țin minte că aveam a doua zi zbor, dar aveam totuși chef să merg la studio. I-am dat un mesaj lui Quick, unul dintre producători și ne-am văzut. Era vreo 12 noaptea. Mă gândeam cam ce ar putea să cânte toată lumea, să fie ușor de reținut și atunci mi-a venit ideea refrenului." , a mărtusit Minelli, în emisiunea "Duet".

Minelli și Lora nu mai sunt prietene

La doar 17 ani, Minelli și-a văzut visul cu ochii atunci când Marius Moga a cooptat-o pentru o trupă de fete pe care o formase. În acea formație era și Lora, iar toate membrele au locuit timp de mai mulți ani, în același apartament. Vremea a trecut, iar acum fiecare a optat pentru o carieră solo. Minelli a declarat că nu mai vorbește cu Lora, astfel prietenia lor nu mai există.

"Nu mai vorbesc cu Lora, dar dacă ne vedem eu o salut. Nu am nicio treabă. Au trecut anii, am trecut peste. A fost o prietenie frumoasă, a fost o perioadă foarte frumoasă care m-a format, care m-a lăsat și cu câteva sechele, dar e ok. Nu am avut viață lungă după ce am ieșit. Am stat foarte mult împreună într-un apartament, totuși am rezistat trei ani. A fost frumos, mai ales că eu aveam 17 ani, eu zic că a fost fix ce îmi trebuia mie în perioada aia, mai ales că trebuia să fiu aia mică din trupă, simpatică. Cumva, eram fiecare câte un personaj.", a dezvăluit Minelli, în emisiunea Alexandrei Ungureanu.

