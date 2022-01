Ministrul care a sfătuit românii să se încălzească la lemne locuiește într-o vilă de aproape 300 mp, are fermă și 4 hectare de teren!

In articol:

Tanczos Barna (45 de ani), Ministrul Mediului, susține că o alternativă la centralele cu gaz pe care le folosesc românii ar fi cea pe lemne.

Ministrul Tanczos Barna spune că are centrală pe lemne de 22 de ani

El spune că folosește de 22 de ani o astfel de centrală,

“Eu stau la țară. Am de 22 de ani centrală pe lemn, aceeași centrală adusă din Suedia. Am și centrală pe gaz, dar an de an facem căldură în casă bazându-ne pe centrală pe lemne. Lemnul provine din uscături sau fag, care nu se poate folosi pentru industrializare. E soluția ideală pentru mediul rural. Nu e nicio rușine. În Austria, ei se bazează în continuare pe lemn, dar pe alte tehnologii, pe tocătură, pe pelerizare, automatizare, reduc foarte mult emisiile. E drumul pe care trebuie să mergem și noi. Nu putem de azi pe mâine, ci pe un alt sistem național, pe alternativele care vin cu timpul”, a declarat recent Tanczos Barna, care a arătat că intenționează să interzică folosirea centralelor de apartament la blocurile noi.

Citeste si: Ministrul Mediului, veste bună pentru cei care au mașini: ”În 2022 sigur nu va exista nicio taxă auto, taxă de mediu sau taxă de primă înamtriculare

Ministrul Barna locuiește într-un imobil de 283 mp situat în comuna Sîncrăieni, jud Harghita, acolo unde are și o fermă în care crește cai de rasă. Conform informațiilor din propria declarație de avere, el a primit vila de la părinții lui ca donație, în anul 2015.

Cât costă, de fapt, încălzirea la centrala cu lemne

Costul încălzirii cu lemne de foc pentru un imobil atât de mare este unul destul de însemnat. Astfel, pentru pentru o casă de 120 mp cu o centrală care să funcționeze zilnic timp de 14 ore, consumul pentru sezonul rece se poate apropia de 10 tone, scrie ianculescul.ro.

Citeste si: CUTREMUR la Cotroceni! Iohannis PLEACĂ. Are pe masă o ofertă NEBUNĂ. Bagajele au fost deja făcute...- bzi.ro

Citeste si: Cine este Tanczos Barna, noul ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor

”O tonă de lemne costă aproximativ 300-350 lei, iar prin urmare încălzirea locuinței în intreg sezonul rece ar fi de aproximativ 3000-3500 de lei. Desigur că aceasta este doar o aproximare, iar diferențe pot fi multe. Trebuie să aveți în vedere că acest calcul este făcut pentru intervalul noiembrie – martie”, se mai arată pe respectivul site.

Averea Ministrului Mediului

Cum Tanczos Barna locuiește într-o casă dublă ca suprafață și într-o zonă foarte rece, probabil că aceste costuri se dublează.

Tanczos Barna are mai multe terenuri în Sîncrăieni, care totalizează peste 45.000 mp (agricol), are active financiare de peste 250.000 de lei dar și o datorie de 300.000 de lei pe care trebuie s-o achite până în 2024. El a avut venituri totale de peste 150.000 de lei de la Senatul României și de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în timp ce soția ui a câștigat aproape 50.000 de lei într-un an ca profesor la Universitatea Sapienta din Miercurea Ciuc.

Distribuie pe: