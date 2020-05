In articol:

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, afirmă că, cel mai probabil, elevii vor purta măşti la examenele naţionale, dar că o decizie în acest sens urmează să fie luată de Ministerul Sănătăţii.

Monica Anisie a declarat duminică seara, la Digi 24, că programa de bacalaureat conţine mai puţină materie decât în anii trecuţi deoarece a fost eliminat conţinutul din semetrul al doilea.

a afirmat Anisie, care a precizat că în scurt timp va fi publicat calendarul pentru examenul de bacalaureat.

Citeste si: Se redeschid mall-urile dupa 15 mai?

Ce trebuie sa stii despre Bacalaureat si Evaluarea Nationala

Ea a precizat că cel mai probabil elevii care susţine examenele naţionale vor purta măşti, dar decizia în acest sens va fi luată de către Ministerul Sănătăţii.

“Nu am transmis ordinul comun cu Ministerul Sănătăţii cu privire la măsurile pe care trebuie să le luăm în perioada revenirii elevilor pentru activităţile de învăţare sau pentru examenele naţionale. Într-adevăr trebuie să luăm măsuri prin care să nu expunem elevii şi, aşa cum am precizat, în sală vor fi maximum 10 elevi, distanţaţi fizic şi purtând într-adevăr măşti. Asta am spus încă de la început că trebuie să luăm această măsură. Şi domnul Raed Arafat a spus că, purtând masca, îi protejăm pe ceilalţi şi ne protejăm şi pe noi”, a spus ministrul Sănătăţii.

Întrebată daca masca va fi purtată de elevi în sala de examen, Anisie a răspuns: “În principiu, vom purta măşti. Decizia va fi luată de către Ministerul Sănătăţii”.

Citeste si: Cand incepe scoala? Anuntul oficial al lui Raed Arafat

Ministrul Educatiei Monica Anisie: Examenul de Evaluare Naţională începe pe data 15 iunie şi bacalaureatul pe 22 iunie

Monica Anisie a mai fost întrebată de ce nu s-a luat în calcul să se anuleze examenele naţionale şi să fie adoptat modelul Olandei, unde diploma a fost acordată după mediile din anii de studiu.

Citeste si: Decizia autoritatilor: Carantina intr-un cartier din Buzau

Citeste si: Secretarul de Stat american, Mike Pompeo: Există “dovezi enorme” că noul coronavirus are ca origine un laborator din Wuhan

, a explicat Monica Anisie, citata de news.ro.

sursa foto: Mediafax Foto