Vloggul lui Selly în care afce praf sistemul de educație din România este pe locul 6 în trending, fiind primul vlog despre sistemul de educație.

Vlogul a atins pragul de 1,4 milioane de vizualizări pe Youtube și a fost vizionat printre alții, și de Monica Anisie, Ministrul Educației.

Ministrul Educației, după vloggul lui Selly despre educație: „Îl invit să fie parte a schimbărilor”

Oficialul din educație nu contestă nimic din ceea ce a spus Selly pe vlogul lui și chiar îl invită să fie parte a schimbării.

„Întâi de toate trebuie să felicităm pentru rezultatele bune pe care le-a avut și trebuie să menționez faptul că mereu am ținut cont de vocea elevilor. Ceea ce spune Andrei reprezintă, de altfel, o radiografie a ceea ce din perspectiva lui a reprezentat sistemul de educație pe care l-a caracterizat. Este o părere de care trebuie să ținem cont pentru că este o voce a elevilor.

Eu întotdeauna am ținut cont spuneam și mai devreme de aceste voci ale elevilor. De altfel când am fost secretar de stat am fost cea care a contribuit la realizarea statului elevilor pentru că și pomenit discursului despre statutul elevilor și îl invit, alături de Ministerul Educației să fie parte a schimbărilor pentru că trebuie să recunoaștem cu toții că avem nevoie de o schimbare”, a declarat Monica Anisie în cadrul unei emisiuni, potrivit Edupedu.ro

De asemenea, Monica Anisie a mai declarat că este de acord să se întâlnească cu Andrei Șelaru, zis Selly, și să discute despre toate problemele existente la ora aceasta în educație.

„Este important ca ei să se implice. Întotdeauna am spus că vocea lor contează și i-am îndemnat să spună ceea ce cred, ceea ce simt, pentru că adevărurile spuse de ei reprezintă de fapt o radiografie de care Ministerul Educației ar trebui să țină cont”, a mai declarat Ministrul Educației.