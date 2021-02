Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, primele declarații după moartea pacientului ars plimbat prin trei spitale din România

In articol:

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a făcut primele declarații după moartea pecientului ars plimbat prin spitale din România și decedat în Belgia. Ministrul susține că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a salva pacientul cu arsuri care s-a stins din viață în Belgia.

Vlad Voiculescu a răspuns la întrebările adresate de jurnaliști legate de nemulțumirile familiei pacientului, care spune că Ministerul Sănătății nu a grăbit procesul de transfer în străinătate. Pe de cealaltă parte, Voiculescu spune că l-a sunat personal pe șeful DSU, Raed Arafat, pentru a urgenta transferul pacientului în străinătate.

Reporter: Nu considerați că ați trimis prea târziu Corpul de Control?

Vlad Voiculescu: ”Nu, Corpul de Control nu poate să schimbe ceva ce s-a făcut sau nu s-a făcut bine pentru acel pacient.”

Reporter: Familia a reproșat autorităților că nu l-a trimis mai repede în afara țării pentru a fi tratat.

Vlad Voiculescu: ”Tocmai asta am făcut. Exact în momentul în care am aflat de asta m-am implicat personal, ca acest pacient să fie transferat urgent într-un loc în care să fie tratat. Implicarea personală a însemnat că am desemnat un secretar de stat, și l-am sunat personal pe doctorul Raed Arafat, pentru că DSU se ocupă, conform unui protocol semnat între DSU și Ministerul Sănătății, pe care cu siguranță îl aveți sau îl puteți afla, îl putem transmite. DSU verifică dacă există locuri în străinătate... ”

Reporter: Știm că familia s-a ocupat de găsirea mai repede a unui spital, de ce nu s-a semnat mai repede în Ministerul Sănătății acel document..

Vlad Voiculescu: ”Despre ce document vorbiți?”

Reporter: Documentul de transfer al pacientului.

Vlad Voiculescu: ”Nu există un document care să fie semnat de Ministerul Sănătății. Vorbim despre un protocol între Ministerul Sănătății și Departamentul pentru Situații de Urgență, protocol semnat în urmă cu mai bine de 6 luni. Conform acestui protocol, DSU caută locuri în străinătate și transferă pacienții în numele....”

Reporter: Ați spus că v-ați implicat personal, cum v-ați implicat personal?

Vlad Voiculescu: ”Încercând să grăbesc transferul pacientului. Asta am făcut. Am dat, l-am sunat pe doctorul Arafat și am întrebat de ce nu a fost transferat și am insistat ca transferul să se petreacă cât mai curând.”

A murit pacientul cu arsuri grave, dus în Belgia

Reamintim că, pacientul cu arsuri grave, care a fost transportat în Belgia după ce a fost plimbat la 3 spitale din România, s-a stins din viață. Vestea trsită a fost dată luni de Ministrul Sănătății. Calvarul a început pentru bărbat pe data de 20 ianuarie, atunci când acesta a suferit o arsură prin electrocuție pe aproximativ 64% din suprafață corporală, precum și un politraumatism prin cădere de la înălțime.

Pacientul, în vârstă de 51 de ani, a fost transportat prima dată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Ulterior, pe 21 ianuarie 2021, bărbatul a fost transferat la Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sfântul Spiridon” din Iași.

Transferul în Belgia a fost posibil pe data de 29 ianuarie, pentru că în urmă cu o zi, adică pe data de 28 ianuarie 2021, misiunea de zbor pentru transferul în Belgia a fost anulată din motive tehnice. Atunci pacientul a fost internat la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București. Decesul său a fost anunțat în 15 februarie.

Sursa- Stirile Pro TV