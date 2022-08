Minivacanță Sfânta Maria 2022. Câte zile libere primesc salariații în luna august

In articol:

Minivacanță Sfânta Maria 2022. Câte zile libere primesc românii în luna august, când are loc sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

În luna august 2022, angajații primesc o zi liberă, la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, care mai este cunoscută în popor și sub denumirea de Sfântă Măria Mare.

Așadar, angajații de pot bucura de o minivacanță de Sfântă Marie, adică un weekend prelungit, fiindcă Adormirea Maicii Domnului, 15 august 2022, pică într-o zi de luni.

Minivacanță Sfânta Maria 2022 [Sursa foto: MediaFax Foto]

Ziua Marinei, 15 august 2022

Ziua Marinei Române are loc în fiecare an la data de 15 august, atunci când are loc sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. În această zi, o serie de evenimente deosebite, precum ceremonii militare și religioase sunt organizate de Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Administrației și Internelor.

Ziua Marinei Române s-a aniversat pentru prima dată în 1902, la 15 august, fiind strâns legată de sărbătoarea religioasă a Sfintei Maria, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni.

La acea dată, evenimentul a fost marcat în Portul Constanța, la bordul crucișătorului Elisabeta, potrivit wikipedia.org

Turiștii care se află în concediu la mare în preajma zilei de 15 august pot participa la diverse activități cu ocazia Zilei Marinei Române:

ridicarea pavilionului- este un moment solemn al începerii ceremonialului militar specific zilelor de sărbătoare în Forțele Navale Române.

lansarea unei coroane de flori- pentru cinstirea memoriei eroilor marinari căzuți la datorie pentru patrie

parada navală- cuprinzând nave de luptă fluviale ce execută exerciții demonstrative și nave civile cu diferite destinații

sosirea lui Neptun- stăpânul mărilor și al oceanelor și zeul fluviilor, care declară deschise jocurile marinărești pe apă și va da botezul marinăresc

botezul marinarilor

jocuri și întreceri marinărești:

concursuri de bărci 6+1 și 2+1, concursuri de caiac-canoe și de înot

demonstrații de sărituri în apă și de aruncare a colacului de salvare

vizitarea navelor de luptă

jocuri marinărești pe uscat: trasul la parâmă, ștafeta marinărească, oul în lingură, fuga în sac, alergare câte doi

programe artistice

retragerea cu torțe

focuri de artificii.

Zile libere acordate de stat în 2022

1 ianuarie: Anul Nou – zi liberă sărbătorită sâmbăta;

2 ianuarie – A doua zi după Anul Nou – zi liberă sărbătorită duminică;

24 ianuarie – Ziua Principatelor Române (Mica Unire) – zi liberă sărbătorită luni;

22 aprilie – Vinerea mare – zi liberă sărbătorită vineri;

24 aprilie – Paștele 2022 – zi liberă sărbătorită duminică

25 aprilie – a doua zi de Paște – zi liberă sărbătorită luni

1 mai – Ziua Muncii – zi liberă sărbătorită duminică;

1 iunie – Ziua Copilului – zi liberă sărbătorită miercuri;

12 iunie – Rusalii – zi liberă sărbătorită duminică;

13 iunie – A doua zi de Rusalii – zi liberă sărbătorită luni;

15 august – Adormirea Maicii Domnului – zi liberă sărbătorită luni;

30 noiembrie – Sfântul Andrei – zi liberă sărbătorită miercuri;

1 decembrie – Ziua Națională a României – zi liberă sărbătorită joi;

2 decembrie – liber pentru bugetari

25 decembrie – Crăciunul – zi liberă sărbătorită duminică;

26 decembrie – A doua zi de Crăciun – zi liberă sărbătorită luni.

Minivacanță Sfânta Maria 2022 [Sursa foto: Shutterstock]

Cine sunt angajații care beneficiază de zile libere plătite în anul 2022

Toate persoanele angajate cu carte de muncă beneficiază de zile libere plătite în acest an. Astfel că, în funcție de domeniul de activitate, în anumite zile libere angajații pot fi chemați la job.

Totodată, Codul muncii spune că angajații care nu beneficiază de libere atunci când este o sărbătoare legală, aceștia trebuie să primească, compensații în zile libere, acordate în următoarele 30 de zile de către angajator.

În cazul în care nu se vor acorda zile libere în anul 2022, angajații trebuie să beneficieze de un spor la salariul de bază ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător serviciilor prestate în programul normal de lucru.

Angajatorii care nu vor respecta prevederile legii legate de liberele legale, riscă amenzi de până la 10.000 de lei.