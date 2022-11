Minodora a izbucnit în plâns în podcastul Cristinei Șișcanu! A vorbit cu lacrimi în ochi despre ultimele clipe petrecute alături de mama ei: "Un episod pe care nu o să-l uit toată viața mea"

In articol:

Minodora a trecut recent prin momente cumplite. Mama ei a decedat în urmă cu câteva luni din cauza unor probleme grave de sănătate, cu care se confrunta de mult timp.

Despre pierderea suferită, dar și despre ultimele momente petrecute alături de cea care i-a dat viață a vorbit chiar artista, în podcastul moderat de Cristina Șișcanu.

Minodora era în drum spre un concert, când a aflat că mama ei s-a stins din viață: "Mi-am făcut treaba până în ultimul moment, până când saturația s-a dus la zero"

Minora a sperat până în ultima clipă că mama ei se va însănătoși. "Mica", așa cum îi spunea familia, a stat multe zile internată în spital, și chiar a fost externată o perioadă, dar, din păcate, starea ei s-a agravat. A avut nevoie din nou de îngrijiri de specialitate, iar durerea a fost tot mai mare pentru Minodora și sora ei, care se simțeau neputincioase văzându-și mama fără putere.

Din nefericire, în vară organismul femeii nu a mai rezistat, iar "Mica" a pierdut lupta cu boala. Cântăreața se afla în mașină, în drum spre un spectacol, în momentul în care a primit vestea cumplită: "S-a întâmplat pe 12 august. Mă duceam la Saturn să cânt. Eu de la 1 iulie am început să cânt, după ce am stat o lună și jumătate cu ea (n.r. cu mama ei), aveam grijă de ea la spital, când eu, când soră-mea. A stat acasă o lună, cu intestinul acela, tot ce mânca se ducea în colon, extrem de greu, medicamentația pisată. I-am dus copilul, l-am dus pe Marco să își facă vacanța acolo, i-am zis: 'Haide, Mico, ești fericită, uite, am adus băiatul!'. Să o mai punem și un pic pe picioare, mă gândeam. Și la câteva zile, în iulie, când eu zic: 'Mico, mă duc la mare să cânt, e totul ok, pot să merg liniștită?'. 'Da mami, te duci, îți faci treaba'. Ea mi-a spus întotdeauna: 'Mami, nu o să trăiesc cât e lumea, fiecare dintre noi ne ducem și, indiferent de situație, faci ce e de făcut și dacă imediat ai de cântat, tu te duci să îți faci treaba, să nu aud că nu te-ai dus să îți onorezi evenimentele!'.(...)

La câteva zile am chemat din nou Salvarea și din iulie până în august a stat internată. Sora zice: 'Nu mai veni La Timișoara să mai stai și tu, că stau cu ea în spital, mă ocup de tratament, cântă, că ai de onorat, fă-ți treaba!'. Mi-am făcut treaba până în ultimul moment, până când saturația s-a dus la zero. Am întors mașina la rondul de la Eforie Nord, spre Saturn, eram cu acordeonistul meu în spate, soțul conducea. I-am zis: 'Tati, nu mai e Mica'. Soțul meu a bufnit în plâns, eu la fel, eram cu instrumentele în mașină.", a povestit Minodora cu ochii în lacrimi, în podcastul amintit.

Minodora: "Parcă am simțit așa, cumva"

Minodora spune că a simțit, înainte de tragedie, că mama ei a ajuns la capătul puterilor, dar a refuzat să-și piardă speranța: "Ea de două săptămâni deja nu mai vorbea, nu mai spunea nimic. Parcă am simțit, așa, cumva. Am mers, am lăsat instrumentele la o terasă, soțul meu s-a zăpăcit. Groaznic. Un episod pe care nu o să-l uit toată viața mea.

Am plecat acasă să îi spun lui Marco (n.r. fiul ei). Marco era la calculator, se juca și când ne-a văzut...Și i-am spus: 'Mami, oprește jocul că trebuie să te îmbraci, să te pregătești să mergem...că Mica nu mai e'. Și el s-a ridicat așa și a zis: 'Nu mai e?'. S-a schimbat la față foarte tare.", a mai povestit Minodora.