Minodora are toate motivele să fie mândră! Artista rupe tăcerea și spune ce a moștenit fiul său: "Nu știu dacă e de bine sau nu" | EXCLUSIV

In articol:

Deși anul 2022 a adus un eveniment extrem de greu pentru Minodora, artista își păstrează optimismul și zâmbetul de pe buze.

Vedeta a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre fiul ei și ne-a povestit cum au petrecut de 1 Decembrie.

Artista are toate motivele să fie mândră, căci fiul său îi calcă pe urme. Băiatul Minodorei face pian la Dinu Lipatti și îi seamănă leit.

Ce a moștenit Marco de la Minodora și de la tatăl său

Jurnaliștii WOWbiz.ro au vorbit cu Minodora despre calitățile pe Marco le-a moștenit de la ea și despre cum îi seamănă și tatălui său.

Citește și: Dorian Popa a plecat nervos dintr-un restaurant din Turda. Schimbul de replici pe care l-a avut cu ospătăriță: „Bă, ce suflet să ai să”

"Seamănă foarte mult cu mine pentru că este capricios. Asta a moștenit de la mine: e capricios și are atitudine. Nu știu dacă e o calitate foarte mare să fii capricios, dar așa sunt și nu am ce să fac.

De la tatăl soțul meu a moștenit diplomația. Dacă e cazul e și diplomat, iar acest lucru mie îmi lipsește. Eu mă străduiesc să fiu diplomată, dar nu îmi iese", ne-a dezvăluit Minodora.

Marco a început deja să îi calce pe urme artistei, iar Minodora recunoaște că s-ar bucura mult să urmeze o carieră în muzică, drum pentru care deja se pregătește.

, ne-a mai spus artista.

Citeste si: “Am o viață foarte activă.” Cristi din Banat, despre ocupația lui din Spania, și motivul pentru care a dispărut din luminile reflectoarelor- kfetele.ro

Citeste si: Ana Maria Pantaze, croitoreasa care a câștigat „Românii au talent”, este șomeră. Nu mai are nimic din cei 120000 de euro câștigați- bzi.ro

Minodora, alături de soțul ei și fiul Marco [Sursa foto: Facebook]

Cum a petrecut Minodora de 1 Decembrie

Minivacanța de 1 Decembrie a găsit-o pe Minodora în afara Bucureștiului, acolo unde petrece alături de familie și prieteni câteva zilei. Artista și soțul ei au ales o pensiune cu spa și piscină, tocmai pentru că Marco iubește să înoate așa că au reușit să împace toate preferințele.

Citește și: Ce amintiri are Christian Sabbagh despre copilăria în Liban. „Dacă copilăreşti într-o asemenea ţară, nimic nu te mai sperie, intră în firesc”

"Am plecat în afara Bucureștiului, cu prieni, la un resort cu piscină pentru băiat. Lui îi place foarte mult să înoate, este și cu prietenul lui cel mai bun și merg la piscină. Noi suntem la un SPA așa mai spre oriental, indonezian", a povestit Minodora, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

De la prânzul de 1 Decembrie nu au lipsit clar nici fasolea cu cârnații prăjiți, felul preferat al familiei când vine vorba de masa de Ziua Națională, iar la el se adaugă o salată de varză acră cu ulei.

"La prânz ne îndreptăm înspre o fasole cu cârnați prăjiți separat și neapărat niște varză acră cu ulei. Deci vom pleca din Indonezi și vom căuta o fasole bună. Așa vrem să petrecem de 1 Decembrie", a mai povestit îndrăgita artistă.

Minodora [Sursa foto: Facebook]

Minodora se bucură de o carieră de peste 25 de ani

Minodora este una dintre cele mai cunoscute artiste din România. Cântăreața are peste 25 de ani de carieră și întotdeauna a reușit să se mențină în top, ajungând mereu la inimile publicului, indiferent de vârsta fanilor.

"Este vorba de seriozitate, faptul că trebuie să fii atent la imaginea pe care ți-o creezi de-a lungul timpului, pe primul loc, să faci ceea ce faci cu pasiune, pentru că dacă nu faci cu pasiune, publicul te simte și nu ai rezultatul scontat. Trebuie să fii sincer cu publicul. Oamenii îți răspund cu aceeași sinceritate, așa cum le-o oferi tu.

Mai exista o vorbă: Păcălești poporul cu televizorul. Un artist adevărat nu poate să facă treaba asta. O faci un an, doi, trei, dar în cazul meu, aproape 25 de ani de carieră...Seriozitatea și implicarea. Întotdeauna, publicului ce îi oferi, aia primești înapoi. Asta am observat.

Eu țin foarte mult la publicul meu și, în afară de seriozitate, îl respect și atunci am avut parte de același lucru. Nu am dat voie nimănui niciodată să sară calul cu anumite remarci. Am fost întotdeauna artistul care a mers pe ideea dacă nu deranjez, nici eu nu doresc să fiu deranjată", a mărturisit Minodora, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.