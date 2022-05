Minodora, înjosită de colegi pentru că era săracă: „O fată m-a lovit”. Artista a trecut prin multe până să ajungă să cunoască succesul

In articol:

Cunoscută pentru melodiile sale de petrecere și pentru show-urile ei, Minodora a îndurat multe până a cunoaște succesul, dat fiind faptul că aceasta a provenit dintr-o familie cu posibilități financiare scăzute. Sinceră din fire, artista a vorbit deschis despre copilăria sa, mărturisind că a fost chiar înjosită de colegii de școală din cauza statutului său social.

În cadrul emisiunii ”În Oglindă”, moderată de Mihai Ghiță și difuzată pe canalul de YouTube theXclusive, Minodora și-a amintit de un incident petrecut la școală, atunci când a poftit la mâncarea unei colege, iar aceasta, mai în glumă, mai în serios, a lovit-o.

„M-a lovit destul de tare că m-am învinețit la cot”

Minodora nu uită de unde a plecat, drept dovadă stau povestirile sale din perioada copilăriei, atunci când nu avea posibilități financiare, potrivit spuselor ei. Cunoscuta artistă a povestit despre un incident petrecut la școală, amintindu-și de una dintre colegele sale, care venea mereu cu mai multe sandvișuri la ea, la care cântăreața poftea tare mult.

Citeste si: Momente grele pentru Minodora, chiar înainte de Paște. Mama artistei este grav bolnavă: „Sunt 18 zile de când este internată”

Citeste si: Ce veste minunată în showbiz-ul românesc! Este însărcinată ????pentru prima dată și a ținut ascunsă sarcina- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Într-o zi, colega sa a lovit-o destul de tare, dat fiind faptul că în urma incidentului, Minodora s-a ales cu o vânătaie, așa că artista a amenințat-o pe fată că o va spune cadrelor didactice, dacă nu îi va aduce și ei un sandviș în fiecare zi.

”O fată m-a lovit. Era o fată care venea cu câte 2-3 sandvișuri la ea, eu întotdeauna am fost mâncăcioasă, drept dovadă că am avut 100 de kilograme 20 de ani. A făcut ce a făcut și m-a lovit odată, dar m-a lovit destul de tare că m-am învinețit la cot, la mână, nu știu. Am păcalit-o ”Dacă nu-mi aduci și mie un sandviș în fiecare zi te spun că m-ai lovit” . Am păcalit-o pe fata aia și mi-a aud vreo două săptămâni sandvișuri la școală”, a spus Minodora, în emisiunea ”În Oglindă”.

Minodora [Sursa foto: Captură Video]

Mama artistei este grav bolnavă

Mama Minodorei trece printr-o perioadă grea din punct de vedere medical, însă și artista este stresată, dat fiind faptul că cea care i-a dat viață tot nu dă semne că își revine. Cântăreața a explicat în cadrul unui interviu că mama ei a fost grav, apoi s-a însănătoșit, însă acum din nou se confruntă cu probleme de sănătate, fiind internată de aproape trei săptămâni la un spital din Timișoara.

Citeste si: Minodora și soțul ei, mărturisiri despre deczia de a nu mai concepe un al doilea copil. Care a fost motivul?

„Mama e internată în spital, așteptăm să se facă bine. A fost ceva grav, a scăpat, acum e iar grav, iar recuperarea e foarte grea și de durată, din ce observăm. Sunt deja 18 zile de când este internată. Sunt la Timișoara, împreună cu sora mea și zi de zi așteptăm”, a spus artista pentru Impact.