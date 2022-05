Minodora, la un pas de a-și pierde mama: ”A stat în operație șase ore”. Ce decizie radicală a luat artista după ce femeia a fost salvată

In articol:

Minodora este mereu o apariție efervescentă, zâmbetul nu-i lipsește de pe chip, iar piesele pe care le cântă aduc voia bună în orice încăpere.

De-a lungul timpului, artista s-a axat foarte mult pe partea profesională a vieții, însă cea mai recentă și traumatizantă perioadă a făcut-o să se schimbe radical.

Minodora, schimbată radical după problemele de sănătate ale mamei sale

Înainte de Paște, vedeta a ajuns cu mama sa la spital, acolo unde femeia a stat internată câteva zeci de zile. O problemă gravă de sănătate a trimis-o direct pe masa de operație.

După o intervenție de șase ore, cadrele medicale au dat verdictul: șansele mamei artistei fiind minime.

Însă, ea și sora sa nu au renunțat, ci au sperat că va veni iar ziua în care-și vor strânge mama în brațe.

„Am stabilit să o ducem la urgență la Timișoara. A intrat pe loc în operație. A făcut infarct la stomac. Este vorba de un cheag mai mare de sânge care se oprește undeva la un organ. Medicii ne-au spus că am venit un pic târziu. Domnul doctor a stat în operație cu Mica în jur de șase ore. A ieșit din operație, ne-a spus că este susținută de aparate și că doar Dumnezeu va ști dacă mai are zile”, a povestit Minodora la TV.

Cu speranță, vedeta spune acum că o minune de la Dumnezeu, dar și legătura lor de familie au salvat-o pe Mica. Minodora mărturisește că zile la rând ea și sora sa s-au rugat pentru mama sa, au implorat-o să nu le lase singure și i-au transmis, așa cum doar datorită

iubirii ce și-o poartă una alteia pot face, toată energia lor.

Iar într-un final s-a dovedit că legătura lor de sânge a fost mai puternică decât orice boală și orice verdict dat de medici. Mica, așa cum îi spune vedeta, fiind acum în afara oricărui pericol.

„Cred că aș fi fost în stare să-mi fac un cort să dorm în fața spitalului. Am fost aproape să o pierdem. Este o foarte mare minune, pentru tot spitalul de acolo, că trăiește. Doamna doctor anestezist i-a mai dat 24 de ore de trăit după operație. Mica s-a făcut bine datorită faptului că între mine, Oana și ea este o iubire foarte mare. Legătura care este între noi, este până la Dumnezeu. Noi am implorat-o să se facă bine. Este puterea noastră, sprijinul nostru. Este omul pe care-l sun de fiecare dată când ies dintr-o emisiune și o întreb cum a fost”, a mai spus artista.

După o asemenea perioadă, când a fost la un pas de a-și pierde una dintre cele mai importante persoane din viața sa, Minodora spune că a ieșit din această luptă cu destinul cu o lecție.

Cântăreața pune acum mai mult preț pe viață, pe familie, pe momentele care îi aduc bucurie sufletului, pe ceea ce are și trăiește în prezent și este decisă să lase cariera și banii pe locul doi, fiind și mai conștientă acum de cât de subțire este firul vieții.

„A fost cea mai urâtă perioadă din tot ce am trăit până acum. Văd viața altfel, nu o mai văd la fel de frumoasă, mi s-a cam dus elanul. Nu mai pun preț pe avere, pe bani, să las copilului nu știu ce. Vreau să mă bucur de băiat și de soț. Prețuiesc mai mult viața. O lună și jumătate nu am văzut oameni, treceau prin fața ochilor și nu sesizam. Aproape că nu mi-am văzut nici soțul și nici băiatul. Nu mai vedeam altceva. Am fost într-o stare de tristețe”, a mai afirmat Minodora.