Minodora, secretul unei siluete suple, după ce și-a tăiat stomacul: ”Este o frustrare în permanență”. Ce sacrificii face artista

Minodora face parte din categoria vedetelor care au trecut prin transformări uluitoare. Vedeta se află de zeci de ani în lumina reflectoarelor, formându-și o comunitate mare de fani, toți dornici să îi asculte piesele.

Însă, deși toți îi aplaudă talentul și nimeni nu i-a reproșat niciodată nimic în legătură cu felul în care arată, în urmă cu câțiva ani, vedeta a ajuns pe masa de operație.

Minodora, secretul unei siluete suple, după ce și-a tăiat stomacul [Sursa foto: Facebook]

Minodora face sacrificii pentru a se menține în formă

Artista a luat decizia de a-și tăia stomacul pentru a pierde în greutate și astfel a ajuns să cântăreață în jur de 60 de kilograme.

Acum, mândră de felul în care arată, Minodora spune că a ajuns în punctul în care pur și simplu nu mai poate mânca atât cât ar trebui.

Mănâncă puțin și des și, deși o vorbă veche spune că astfel slăbești, Minodora nu vede vreo diferență atunci când se uită în oglindă.

„Întotdeauna am fost capricioasă și am făcut numai ce am vrut. Stomacul fiind foarte mic... Ce se întâmplă, mănânc 4-5 guri și nu mai pot! Iar eu ar trebui să stau o oră la masă. Nu fac acest lucru. Mănânc 4-5 guri, m-am săturat și peste 2 ore îmi este iar foame. Marea mea dilemă este: unde e vorba aia cu „mănâncă puțin și des”? Că așa mănânc și nu mai dau nimic jos. Niciun gram!”, povestea Minodora, în cadrul unei emisiuni TV.

Și pentru că multe doamne și domnișoare vor să îi calce pe urme, Minodora spune că nu este ușor să slăbești, dar nici să rămâi la aceeași greutate.

Vedeta spune că operația de micșorare a stomacului nu a fost deloc ușoară, cum nu este acum nici menținerea la o anumită greutate, dar și remodelarea corporală.

Pentru toate acestea, Minodora spune că face sport, mesaj, este atentă la ce și cât mănâncă și încearcă să depășească frustrările venite la pachet odată cu transformarea care a ajutat-o să aibă un corp de invidiat.

„Toate doamnele și domnișoarele mă întreabă cum am slăbit. Fac și sport și masaj pentru că nu e nicio frumusețe să slăbești și să rămână surplus de piele, însă este foarte greu pentru că eu am dat foarte multe kg jos, de la 100 de kg sunt la 62 acum, merg spre 60 de kg. Operația de tăiere de stomac nu este o operație ușoară, să știți! Este o frustrare în permanență pentru că nu mai poți mânca, mănânci foarte puțin. Dacă mănânci încontinuu așa cum am mâncat eu, din nou ți se mărește (n.r stomacul) și din nou te îngrași’, a mai spus artista.