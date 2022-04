Minodora, tot adevărul despre despărțirea de fostul iubit, Cătălin Arabu. Artista a fost înșelată

In articol:

Minodora a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Cătălin Arabu vreme de 5 ani. S-au logodit și aveau planuri mari împreună, însă, cu toate acestea, relația lor a ajuns la final la un moment dat. Invitată în cadrul unei emisiuni online, artista a vorbit despre fostul său partener și despre motivul care a dus, de fapt, la fializarea relației lor.

Minodora iubește și este iubită acum, însă în trecut a avut parte de experiențe dureroase în dragoste. Una dintre acestea reprezintă relația cu artistul Cătălin Arabu despre care a vorbit în amănunt în timpul emisiunii online „În oglindă”, prezentată de Mihai Ghiță.

Citeste si: Minodora, mesaj dur: ”Puneți mâna și munciti, dacă vreți să aveți ”banii” Minodorei!”

Minodora a suferit când fostul ei logodnic s-a căsătorit

Cătălin Arabu chiar a cerut-o în căsătorie pe Minodora în cadrul unei emisiuni TV. Cu toate acestea, artista nu și-a dorit să ducă relația la un alt nivel pentru că nu vedea în această relația ceva de viitor.

Citeste si: De ce e bine să torni oțet în pantofi! Trucul care te ajută în multe situații- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

La un moment dat, Minodora a flat că ar fi fost înșelată, însă a mărturisit că nu a simțit deloc acest lucru. S-a simțit o femeie apreciată și răsfățată, iar relația lor a ajuns la final din cauză că bărbatul nu reușea să pună anumite limite. Minodora a suferit foarte mult după ce s-au despărțit, dar și în momentul în care Cătălin Arabu s-a căsătorit.

Minodora [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: VIDEO Minodora s-a indragostit de tipul asta cu muschi! Nu s-a putut abtine si l-a pipait! "Il vreau cadou de Craciun"- Teo a pus si ea ochii pe el

„A fost okay, a fost o relație frumoasă, nepotrivire de caracter efectiv și de idei. Cu o persoană dacă ideile nu coincid, nu putem conviețui. Încercăm, încercăm, încercăm, însă dacă după o perioadă de timp nu vezi viața în același fel sau măcar să coincidă ideile, nu e okay. Ne blocam mult, de exemplu, prea multă prietenie cu diferite persoane. Eu sunt omul măsurii și merg pe următoarea idee, că în orice în viață trebuie să ai măsură și limită. El nu prea avea măsură și existau discuții. Asta e doar o chestie mică. Ulterior, am aflat că da (n.r. înșelat). Nu am simțit niciodată, el m-a ocrotit, am fost răsfățată

Am suferit când ne-am despărțit, când s-a căsătorit, mi-a fost greu. Au fost cinci ani de zile petrecuți împreună. Noi eram ca și căsătoriți, am fost logodiți. Nu s-a concretizat pentru că nu am vrut eu, simțeam că lipsește ceva. Nu sunt adeptă divorțului și nu am simțit că ar fi căsătoria pe viață. Nu am simțit să fac asta. Am dat de Liviu, de care m-am îndrăgostit și mi-a fost mai ușor să mă despart de Cătălin.”, a declarat Minodora în cadrul emisiunii „În oglindă, moderată de Mihai Ghiță.