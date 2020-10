Butnariu Damian, primarul comunei Mogoșești

În anul 2007, primarul din Mogoșești a întreținut relații sexuale cu mai multe minore. Actele ilegale s-au desfășurat chiar în incinta primăririei, de unde se presupunea că edilul coordona orașul.

Una dintre fetele care au suferit abuzuri avea 16 ani la acea vreme, iar abia acum a avut puterea să-și spună povestea: conform jurnaliștilor Antena 3, tânăra a cazut pradă traficanților de minore care au dus-o la primar. Minora a fost violată de edil, însă acesta este amintit ca „martor” în dosar, nicidecum ca agresor sau partea pârâtă.

„- A venit omul, a tras de noi… Pur și simplu ne-a folosit pe toate.

– Crezi că din ce s-a întâmplat acolo, primarul ar fi putut să-și dea seama că sunteți acolo împotriva voinței voastre?

– Da, normal că ar fi putut să-și dea seama. Dar acel primar era și el beat sau drogat. Nu știu ce s-a întâmplat că omul pur și simplu s-a folosit de noi. Ne-a forțat.

– Adică, era un viol?

– Da.

– Noi am început să plângem, să ne speriem… Dar persoana care ne-a luat și ne-a dus a luat bani în ziua respectivă pentru noi.

– Erau pe atunci vreo 10 milioane. O sumă mare.

– Eu una am reușit să scap. Am prins momentul, era ușa deschisă și am reușit să scap. Atunci. Am reușit să scap, dar m-a prins și am fost bătută. Ne-a ținut și sechestrate…”, declara minora, citată de Antena 3.

Victima crede că edilul este vinovat de trafic de influență

Cu alte cuvinte, primarul apelase pentru fete la fiul unui polițist din orașul vecin. Iar victima cu care am stat de vorbă crede că tocmai astfel de legături ar putea explica faptul că plângerea ei încă nu s-a soluționat cu o condamnare.

Tânăra care la acea vreme era minoră suspectează acum faptul că primarul este un simplu martor în proces datorită poziției sale. Astfel, victima crede că postul de primar explică motivul pentru care Butnariu Damian, primarul comunei Mogoșești, nu a fost tras la răspundere pentru multiplele acte de viol.

”- Am procesul și în ziua de zi, ne judecăm și în ziua de azi.

- Despre faptul că primarul are o simplă calitate de martor ce părere ai?

- A făcut el ce a făcut, vă dați seama, fiind și primarul comunei Mogoșești, a făcut ce a făcut ca să iasă cu calitatea de martor. Dar nu e adevărat, nu e martor, e implicat. Pur și simplu l-au spălat, au făcut în așa fel încât l-au scos.

- El a mai făcut, că nu suntem singurele victime noi. Că el a avut și o discotecă, discoteca Campionul de la Mogoșești. A mai făcut și pe acolo. Sunt mai multe fete, mai multe reclamații. Dar omul are relații, e susținut de undeva și de asta a și scăpat și scapă în continuare... și va scăpa.

- Lumea din comuna lui îl susține...”, declara minora, într-un interviu oferit jurnaliștilor Antena 3.

Primarul comunei Mogoșești-Siret, Butnariu Damian, a declarat, în calitate de martor, că a întreținut relații sexuale cu cele două minore, în incinta primăriei.

Ulterior, în urma discuțiilor cu specilaiștii, cele două fete au fost diagnosticate cu tulburare de stres post-traumatică, semn că relațiile intime nu au fost nicidecum cu consimțământul celor două.

Sursa: Antena 3