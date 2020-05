In articol:

Cu toate acestea, Roxana Drăgoi nu a rămas prea mult în lumea manelelor, puștoaica de 16 ani preferând să își trăiască relația de dragoste la intensitate maimă, lucru pe care nu l-ar fi putut face, așa cum și-ar fi dorit ea, în cazul în care rămânea dansatoare.

De altfel, ea s-a căsătorit de curând cu un tânăr, Mircea, iar schimbările din viața ei nu s-au oprit aici, Roxana fiind aproape imposibil de recunoscut după ce și-a făcut implanturi mamare, și-a injectat acid hialuronic în buze și s-a făcut blondă. Acum însă, fericirea celei care a ajuns celebră ca ”Minora lui Guță” este cu atât mai mare cu cât, de curând, a primit o veste uriașă: va deveni mamă, sarcina ei fiind, deja, vizibilă. ”Să poți fi capabilă să porți viață înăuntrul tău este cea mai puternică creație. Nu există un dar mai mare. Nimic care să-ți dea mai multă putere”, a spus Roxana, tânăra viitoare mămică.

Minora lui Guță” a provocat un scandal uriaș acum câțiva ani

Roxana Drăgoi era tânăra de 16 ani care apare în videoclipul lui Nicolae Guţă în timp ce este pipăită pe fund şi unsă cu ciocolată de cântăreţ. Imaginile respective au făcut, pe atunci, furori printre fanii manelistului, majoritatea fiind încântaţi de frumuseţea tinerei. Evident, cum videoclipul devenise, la acea vreme, interzis celor minori, scandalul a fost unul de pomină. „Am primit un telefon în care am fost întrebată dacă vreau să apar într-un videoclip de-al lui Nicolae Guţă. Am acceptat, mai ales că ştiam că va fi şi mama de faţă, aşa că nu se punea problema să fie ceva indecent. Şi, la o adică, nu am arătat cu nimic mai mult decât arăt la plajă. Dacă arăt bine şi unii bărbaţi mă consideră sexy ce ar trebui să fac? Să mă ascund?!”, spunea, la acea vreme, ”Minora lui Guță”.

Probabil că printre cei cei care au „leşinat” când au văzut-o cât de apetisant se mişca pe ritmurile cântate de Guţă se numără şi un tânăr care, acum, se bucură de favorurile speciale ale frumoasei foste dansatoare, Mircea. Mai exact, Roxana, fostă Drăgoi, postează adeseori imagini în care demonstrează că este îndrăgostită lulea și că a lăsat în urmă perioada în care era cunoscută ca ”Minora lui Guță”.