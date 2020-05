In articol:

Roxana Drăgoi, cunoscută drept „minora lui Guță”, și-a schimbat radical stilul de viață. De la o domnișoară cu forme și dansatoare în costume sumare, Roxana Drăgoi a anunțat că așteaptă primul său copil. Ajunsă o femeie la casa ei, minora lui Guță este acum extrem de schimbată și pare că a dat uitării trecutul de dansatoare, dar și scandalul uriaș în care a fost implicată, acum ceva timp.

Minora lui Guță i-a sucit mințile manelistului

Bruneta focoasă a reușit, la doar 16 ani, să îi fure mințile lui Nicolae Guță în timp ce făcea ravagii în videoclipul manelistului. Extrem de dezinhibată și gata să dea pe spate toți bărbații, Roxana nu s-a sfiit nicio secundă să-și afișeze atuurile și să fie cea mai sexy.

Mai mult, bruneta i-a luat mințile lui Nicolae Guță, iar manelistul a pus la cale un adevărat scenariu de film erotic în cadrul unui videoclip de-al său în care protagoniști erau el și Roxana. Acesta s-a lăsat privită de Nicolae Guță din cap și până în picioare, dată cu ciocolată, iar de atunci, lumea a început să o cunoască drept „minora lui Guță”.

Chiar dacă acum câțiva ani a provocat un scandal-monstru după ce a apărut în videoclipul lui Nicolae Guță în ipostaze incendiare, minoră fiind, iată că viața a avut un plan mai bun pentru Roxana Drăgoi. Aceasta s-a căsătorit recent cu un bărbat pe nume Mircea, iar cei doi așteaptă primul lor copil.

Roxana Drăgoi s-a „tunat”

Mai mult, Roxana Drăgoi a apelat la operații estetice, punându-și silicoane și acid hialuronic în buze și a renunțat la brunet în favoarea blondului.

”Să poți fi capabilă să porți viață înăuntrul tău este cea mai puternică creație. Nu există un dar mai mare. Nimic care să-ți dea mai multă putere”, a spus Roxana, tânăra viitoare mămică, pe rețelele de socializare, acolo unde le-a și arătat urmăritorilor ei burtica de gravidă.

Cum a văzut minora lui Guță scenele indecente

După ce scandalul cu pricina de acum câțiva ani s-a consumat, Roxana Drăgoi a simțit nevoia să ofere câteva explicații. Aceasta a mărturisit că nu i se pare că a fost protagonista unor scene prea indecente alături de Nicolae Guță și, mai mult de atât, mama acesteia a fost de față în timpul filmărilor.

„Am primit un telefon în care am fost întrebată dacă vreau să apar într-un videoclip de-al lui Nicolae Guţă. Am acceptat, mai ales că ştiam că va fi şi mama de faţă, aşa că nu se punea problema să fie ceva indecent. Şi, la o adică, nu am arătat cu nimic mai mult decât arăt la plajă. Dacă arăt bine şi unii bărbaţi mă consideră sexy ce ar trebui să fac? Să mă ascund?!”, spunea, la acea vreme, ”minora lui Guță”, tare mândră de realizarea ei.