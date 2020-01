Devenită celebră ca „Minora lui Guţă”, puştoaica de 16 ani din Câmpina care l-a impresionat pe manelistul Nicolae Guţă, pare să fie foarte, foarte îndrăgostită. Suficient de mult încât să se căsătorească de curând.

Mult schimbată față de perioada în care reușea să îl înnebunească pe Nicolae Guță cu mișcările ei, în ciuda faptului că pe atunci avea doar 16 ani, ”Minora lui Guță” pare să se fi schimbat enorm. Întâi și întâi, se pare că a renunțat la celebritate și la visurile ei de a ajunge o nouă Ana Mocanu în lume dansului, preferând în schimb să se dedice bărbatului pe care îl iubește, Mircea.

Mai mult, și-a schimbat complet și stilul și, după câteva operații estetice, printre care un implant mamar și doze repetate de acid hialuronic în buze, ”Minora lui Guță” a devenit de nerecunoscut. Blondă, ca o adevărată vampă, Roxana Drăgoi s-a transformat din ”Minora lui Guță” într-o femeie căsătorită.

”Minora lui Guță” a provocat un scandal uriaș acum câțiva ani

Roxana Drăgoi era tânăra de 16 ani care apare în videoclipul lui Nicolae Guţă în timp ce este pipăită pe fund şi unsă cu ciocolată de cântăreţ. Imaginile respective au făcut, pe atunci, furori printre fanii manelistului, majoritatea fiind încântaţi de frumuseţea tinerei. Evident, cum videoclipul devenise, la acea vreme, interzis celor minori, scandalul a fost unul de pomină. „Am primit un telefon în care am fost întrebată dacă vreau să apar într-un videoclip de-al lui Nicolae Guţă. Am acceptat, mai ales că ştiam că va fi şi mama de faţă, aşa că nu se punea problema să fie ceva indecent. Şi, la o adică, nu am arătat cu nimic mai mult decât arăt la plajă. Dacă arăt bine şi unii bărbaţi mă consideră sexy ce ar trebui să fac? Să mă ascund?!”, spunea, la acea vreme, ”Minora lui Guță”.

Probabil că printre cei cei care au „leşinat” când au văzut-o cât de apetisant se mişca pe ritmurile cântate de Guţă se numără şi un tânăr care, acum, se bucură de favorurile speciale ale frumoasei foste dansatoare, Mircea. Mai exact, Roxana, fostă Drăgoi, postează adeseori imagini în care demonstrează că este îndrăgostită lulea și că a lăsat în urmă perioada în care era cunoscută ca ”Minora lui Guță”.