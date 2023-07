"Minte, am dovada" Dezvăluirea cu care Dana Roba ar putea da peste cap întreaga anchetă! Bruneta susține că soțul ei nu a spus tot adevărul în fața procurorilor. Ce s-a întâmplat, de fapt, la audieri

In articol:

Dana Roba a trecut prin cel mai dureros moment din viața sa, după ce soțul său, cel care trebuia să îi fie alături, a mutilat-o. Makeu-up artista a fost lovită la nivelul capului, dar și al mâinilor, cu un ciocan. Din această cauză, a fost nevoită să treacă prin mai multe intervenții chirurgicale, inclusiv o operație pe creier care a durat mai bine de nouă ore.

Medicii au fost rezervați în ceea ce privește starea sa de sănătate, mai ales că a suferit numeroase lovituri. Din fericire, a reușit să se pună ușor, ușor pe picioare, însă va trebui să parcurgă un drum anevoios până când își va reveni complet.

Dana Roba, dezvăluiri cutremurătoare despre soțul său

Coșmarul nu este nici pe departe încheiat, ci din contră. Recent, Dana Roba a făcut o serie de dezvăluiri dureroase în legătura cu noaptea care i-a marcat viața. Mai precis, vedeta a mărturisit că soțul său a mințit în fața instanței de judecată, în momentul în care a spus că a lovit-o de opt ori cu ciocanul în cap. Bruneta spune că, în realitate, a suferit mult mai multe lovituri.

Make-up artista este devastată de această întâmplare groaznică prin care a fost nevoită să treacă și spune că nici acum nu își poate reveni din șoc.

„El minte că mi-a dat opt ciocane în cap. Eu am 20 de operații la cap unde mi-a dat el cu ciocanul. Medicii m-au cusut acolo, îmi curgea sângele. Eu am dovada. Când îmi pun mâna în spatele capului mă îngrozesc câte cusături am. Mi-a cusut țesuturile, îmi curgea enorm de mult sânge. Aveam răni deschise, am o grămadă de plăgi în cap.

Opt ciocane a recunoscut el în fața judecătorului și a procurorului, normal. Dar nu sunt numai opt, sunt mai multe. El a vrut să mă omoare! Dacă Dumnezeu și familia mea nu erau alături de mine, eu nu mai eram în viață astăzi”, a mărturisit Dana Roba pentru fanatik.ro.

Chiar dacă s-a reîntors acasă, alături de fiicele sale, Chantal și Celine, bruneta mai are un drum lung de parcurs până când se va reface complet. Mai precis, va trece prin alte trei intervenții chirurgicale, atât pentru reconstrucția feței și a nasului, cât și pentru brațe. În prezent, nu mai are miros absolut deloc, iar cutia craniană i-a fost profund afectată.

„Mai trebuie să mai fac cel puțin trei operații. Nu îmi simt nasul, nu am miros, gustul îl am în proporție de 60%. În frunte am o gaură adâncă și va trebui să fac operație de reconstrucție a frunții. Nu mai am cutia craniană.

Apoi voi face o intervenție de reconstrucție a nasului și încă o operație la mâini. Aceste trei intervenții trebuie să le fac obligatoriu.”, a mai spus make-up artista pentru sursa menționată anterior.