Biserica ortodoxă greacă Sfântul Dimitrios din Achrafieh este la mai puțin de un kilometru distanță de locația unde a avut loc explozia din Beirut. Părintele Youil Nassif s-a grăbit pentru a verifica pagubele produse de deflagrație și a găsit naosul distrus. Însă spațiul sacru al altarului, protejat de către iconostas a rămas aproape neatins, inclusiv o candelă cu ulei care a rămas aprinsă după explozie, potrivit BBC.

”M-am gândit că este de necrezut”

Preotul care se ocupa de biserică a povestit cu lux de amănunte cum a găsit altarul intact, în urma exploziei devastatoare din capitala Libanului.

”Puteți să-mi spuneți că sunt naiv, dar m-am gândit că este de necrezut. Am simțit că este un mesaj de la Dumnezeu care spune: «Voi fi alături de tine, Voi fi lângă tine, ne vom ridica.» Am părăsit biserica împreună cu copiii mei, cu 12 minute înainte de explozie. Ne îndreptam către casă când s-a întâmplat. Am ajuns acasă, am lăsat copiii acolo și m-am întors la biserică pentru a verifica ce s-a întâmplat. Când am ajuns, am fost șocat. Puteți vedea imaginile și clipurile video, biserica fusese distrusă. M-am îndreptat spre altar. Când am intrat în acesta am fost surprins. Altarul era neatins. Puteți vedea fotografiile și video. Sfântul Potir era intact. Puteți vedea Sfânta Biblia, candela cu ulei care nu s-a mișcat. Puteți vedea moaștele Sfinților, instrumentele. Nici sticla nu a fost spartă. În vremuri de criză, căutăm semne, o lumină în întuneric. Am simțit că este un semn. Dar avem nevoie de rugăciuni, nu doar de biserica noastră. Toți cetățenii de aici din Liban, avem nevoie de rugăciuni. Suntem într-o situație gravă. Așa că avem nevoie de rugăciuni. Vă rugăm, rugați-vă pentru noi”, a declarat acesta pentru BBC.

Uriașa explozie din Beirut - Liban a ucis sute de oameni și a rănit cel puțin trei mii, a fost anunțul care a cutremurat întregul glob. Nitratul sau azotatul de amoniu, aflat la originea exploziilor de marţi din capitala libaneză Beirut, se prezintă sub formă de praf sau granule albe, fără miros, şi este utilizat în principal pentru producerea de îngrăşăminte chimice. De-a lungul timpului, această substanţă a provocat însă mai multe accidente industriale, între care cea din oraşul francez Toulouse din 2001, soldată cu 31 de morţi, informează AFP.