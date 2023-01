Minunea de care a avut parte Liviu Puștiu, după ce a suferit un accident și nu a mai putut să meargă. Cum s-a vindecat de durerile cumplite

In articol:

Liviu Puștiu este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți artiști din țară. Interpretul de muzică de petrecere se bucură de o carieră de succes, însă în plan personal, acesta s-a confruntat cu probleme grave de sănătate.

Liviu Puștiu, probleme de sănătate în urma unui accident rutier

În urmă cu un an, Liviu Puștiu a fost implicat într-un cumplit accident de mașină, care i-a provocat mai multe probleme de sănătate. Acesta se afla în trafic în timp ce altă mașină l-a lovit. În urma accidentului, artistul a fost grav rănit la piciorul la care, în urmă cu aproape 10 ani, a suferit o intervenție chirurgicală din cauza altor probleme. Ulterior, interpretul de muzică de petrecere a mărturisit că accidentul i-a provocat probleme grave la acel picior și este posibil să fie operat din nou. Liviu Puștiu a fost nevoit să meargă o perioadă cu ajutorul cârjelor, însă nu a suferit complicații, astfel recuperându-se foarte repede.

Cu toate acestea, la un an de la accident, vedeta a susținut că piciorul prezintă dureri atât de mari încât nu a mai putut merge. Toate aceste lucruri s-au întâmplat fix cu o noapte înainte de a merge într-o vacanță în Israel. Cântărețul a mărturisit că își dorea atât de tare să viziteze țara sfântă, însă durerile de picior nu îi dădeau pace și nu se putea ridica nici măcar din pat.

Liviu Puștiu susține că s-a vindecat în locul sfânt

După o perioadă foarte aglomerată pe plan profesional, Liviu Puștiu a decis să meargă într-un loc sfânt pentru a se relaxa și odihni. Cu toate acestea, planurile sale aveau să se anuleze, întrucât, cu o seară înainte de plecare, acesta a prezentat probleme de sănătate. Piciorul său, operat cu mai mult timp înainte, a început să îl doară atât de tare încât nu a mai putut merge. Cu toate acestea, Liviu Puștiu a avut încredere în puterea lui Dumnezeu și s-a rugat să se facă bine pentru a putea vizita Mormântul Sfânt din Israel.

” Eram la un pas să nu vin. Eu am avut o problemă, am avut un accident, sunt operat la genunchi de ligamente de menisc. Alaltăieri nu am putut să mai merg, pur și simplu nu m-am dat jos din pat, am luat tot felul de calmante. Am dat telefon băiatului care m-a adus aici, i-am zis: Oliver, vezi că eu nu mai merg, pentru că nu mai pot să merg la propriu, mi s-a inflamat piciorul.

Cu o seară înainte să vin, m-am rugat la Dumnezeu cu tot sufletul, pentru că îmi doream să fiu în locurile sfinte. A doua zi m-am trezit normal, cu picioarele pe pământ. Am mers, nu am mai avut nicio durere”, a declarat Liviu Puștiu, în cadrul unei emisiuni TV.

