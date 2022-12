Minunile Sfintei Mucenițe Varvara. Aceasta este considerată protectoarea geologilor și a arhitecților

In articol:

Minunile Sfintei Mucenițe Varvara. Vezi care sunt cele mai cunoscute minuni ale Sfintei Varvara, dar și ce a povestit Sfântul Paisie Aghioritul despre cum l-a ajutat mucenița.

Sfânta Muceniță Varvara este cunoscută ca fiind una dintre cele 14 ajutătoare ale creștinilor.

Aceasta îi apără pe copii de pojar. Sfânta este pomenită în calendarul creștin ortodox la data de 4 decembrie.

Creștinii respecta cu sfințenie aceasta sărbătoare, mai ales femeile de la țară. Acestea nu muncesc în aceasta zi pentru a avea copii sănătoși.

De asemenea, Sfânta Varvara este considerată și apărătoarea geologilor, a arhitecților si a prizonierilor, precum și a tuturor celor care lucrează cu explozibil deoarece tatăl ei a murit trăsnit de un trăsnet.

Sfânta Varvara a făcut multe minuni de-a lungul timpului, încă de pe vremea când era captivă în turn, precum desenarea crucii pe o piatră din baie, semnul întipărindu-se ca și când ar fi fost făcut cu un fier, urmele tălpilor rămase lângă locul în care Sfânta i-a mărturisit tatălui său credința în Dumnezeu.

De asemenea, una dintre cele mai mari minuni ale Sfintei este descrisă de către Sfântul Paisie Aghioritul, de la Muntele Athos.

Acesta povestește cum Sfânta Muceniță Varvara l-a ajutat când a fost în spital, din cauza unei boli grave la plamâni.

„Deoarece de mic mergeam la bisericuța Sfintei Varvara, acolo la Koniţa, am mare evlavie la Sfânta Varvara. Sfânta m-a ajutat și în armată, când, deși eram fără carte, m-au luat la transmisiuni.

M-a ajutat apoi și la sanatoriu, după operația la plămâni. Atunci medicii mi-au spus că de îndată ce se vă curăța plămânul, îmi vor scoate furtunașele și aparatul. Și deși trebuia să fie scoase la cinci zile după operație, iată că trecuseră douăzeci și cinci de zile și eu tot cu ele eram, din care pricină sufeream mult.

Sâmbătă, pe 3 decembrie, îi așteptam pe medici să mă slobozească de această mucenicie, dar, din păcate, nu au venit. Duminică dimineaţa, când se prăznuia pomenirea Sfintei Varvara, mi-am spus:

Dacă era să mă ajute Sfânta Varvara, trebuia să o fi făcut până acum. Medicii au plecat. Astăzi, duminică, este imposibil să vină. Acum cine îmi vă scoate furtunașele?”. Am spus și vreo două cuvinte de nemulțumire: „Am aprins candela de atâtea ori în bisericuța Sfintei Varvara… Ce plute am pus, cât untdelemn am dus!

Am curățat și biserica și am aranjat-o. Și să nu-mi scoată două furtunașe?”. După aceea m-am gândit: „Se vede că am supărat-o pe Sfânta Varvara și de aceea nu s-a îngrijit să mi le scoată…”.

Deodată am auzit zarvă. „Ce se întâmplă? A pățit cineva ceva?” „Vin medicii”, mi-a zis cineva. Nu știa nimeni ce l-a apucat pe director, că le-a spus medicilor dis-de-dimineaţă: „Mergeți și scoateți furtunele călugărului!”.

Întră medicii în salon și îmi zic: „Avem ordin să-ți scoatem furtunașele”. Se vede treaba că nu i-a plăcut Sfintei Varvara că am spus acele cuvinte de nemulţumire… Dar mai bine este să nu cârteșți! Dacă nu cârtești, înseamnă că ai noblețe” a povestit Sfântul Paisie despre minunile Sfintei Mucenițe Varvara.

Cine a fost Sfânta Muceniță Varvara

Sfânta Muceniță Varvara a trăit in timpul împăratului Maximian (284-305), la Heliopolis. A fost fiica unui om foarte bogat, pe nume Dioscorus, care se închina la idoli.

Aceasta a fost închisă într-un turn de tatăl ei, datorită frumuseții sale, pentru a o ține departe de tentațiile de afară.

Sfânta Muceniță Varvara a petrecut mult timp în acel turn, loc în care dorința de a afla cine este adevăratul Dumnezeu a condus-o spre creștinism.

Când Dioscorus a aflat de alegerea Varvarei pentru credința în Dumnezeu, acesta a pedepsit-o. Sfânta Muceniță a reușit să scape și s-a ascuns în munți cu ajutorul lui Dumnezeu, dar a fost trădată de către un păstor. De data aceasta, tatăl ei o omoară prin decapitare.

Sfânta Varvara sau Barbara este sărbătorita în fiecare an pe 4 decembrie. Este cunoscută ca fiind ocrotitoarea minerilor.

Surse: crestinortodox.ro, ro.wikipedia.org