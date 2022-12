Mira încă se vede cu fostul iubit! Ce spune actualul partener, Levi Elekes, despre asta: „Nu are nicio problemă”

In articol:

Mira este una dintre cele mai apreciați artiști din industria muzicală românească. Artista a lansat zeci de melodii care au fost pe buzele multor oameni și care au strâns foarte multe vizualizări. Concertele cântăreței sunt mereu un real succes, iar fanii acesteia vin de fiecare dată pentru a o susține pe vedetă.

Mira încă lucrează cu fostul său iubit

În urmă cu ceva timp, Mira și toboșarul ei, Andrei Ivan, au trăit o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi se iubeau foarte mult și erau tot timpul unul lângă celălalt. Fanii artistei s-au bucurat foarte mult atunci când aceasta a anunțat relația și părea din ce în ce mai fericită. Însă, lucrurile bune nu țin niciodată pentru totdeauna, așa că, după o perioadă de timp cuplul s-a despărțit.

Cu toate acestea, Andrei, este în continuare toboșarul artistei și merg împreună peste tot.

Mira a declarat faptul că despărțirea dintre ei a fost una frumoasă, fără scandaluri.

„ E foarte simplu, suntem colegi de muncă, iar noi am respectat treaba asta încă de la început. Noi ne-am spus de la început că orice s-ar întâmpla între noi, noi trebuie să fim niște profesioniști și să înțelegem că treaba profesională nu are treabă cu treaba personală. Suntem niște oameni maturi și am reușit să păstrăm chestia asta și ne-am despărțit într-un mod foarte frumos și prietenește. În momentul de față lucrăm, da ”, a spus artista, potrivit antenastars.ro.

Ce spune iubitul Mirei despre acest lucru

Mira și Levi Elekes formează un cuplu de ceva timp și nu ratează nicio ocazie să arate cât de mult se iubesc. Iubitul artistei este cel care o susține în toate proiectele, iar faptul că vedeta încă mai lucrează cu fostul iubit nu pare să îl deranjeze.

„Iubitul meu nu are nicio problemă”, a mărturisit Mira.