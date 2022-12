Mira, pusă la zid de fani. Artista nu a mai putut rezista: ,,Încerc să găsesc un pic de înțelegere în comentariile unor oameni, băi, dar nu găsesc”

In articol:

Mira este una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicală românească. Artista a lansat zeci de melodii care au fost pe buzele multor oameni și care au strâns foarte multe vizualizări. Concertele cântăreței sunt mereu un real succes, iar fanii acesteia vin de fiecare dată pentru a o susține pe vedetă.

Mira, criticată dur de fani

Postarea făcută de artistă [Sursa foto: Instagram]

În urmă cu câteva ore, Mira a lansat un colaj cu cele mai ascultate colinde de Crăciun. Fanii acesteia au fost printre primii care au ascultat colindele reinterpretate de cântăreață. Artista nu a scăpat, însă, de gurile rele, care au criticat-o pentru ținuta aleasă.

Vedeta nu a mai putut suporta, așa că a postat un videoclip pe rețelele de socializare, în care le-a dat replica internauților:

,,Eu încă mă mir de unele persoane care comentează. Citeam niște comentarii la acest colaj de colinde referitoare la ținuta mea, că sunt îmbrăcată într-un costumaș cu fustă și corset. Bă, aș fi înțeles să am nu știu ce decolteu, să mi se vadă fundul, să…nu știu. Încerc să îmi dau seama, să găsesc un pic de înțelegere în comentariile unor oameni, băi, dar nu găsesc. Bă nene, dar credeți că eram în zăpadă afară, nu trebuie să fii în pulover, uite sunt acasă, pe canapea…acolo eram la o filmare, oameni buni. Trebuie să arăți într-un fel și fiecare alege cum vrea să arate…sunt tânără, mie îmi plac picioarele mele, vreau să mi se vadă picioarele, că d-aia lucrez, să îmi placă de mine. Mie îmi place de mine așa.”, a declarant artista pe InstaStory.

Mira încă lucrează cu fostul său iubit

În urmă cu ceva timp, Mira și toboșarul ei, Andrei Ivan, au trăit o frumoasă poveste de dragoste, însă după o perioadă cuplul s-a despărțit. Cu toate acestea, Andrei este în continuare toboșarul artistei și merg împreună peste tot. Mira a declarat faptul că despărțirea dintre ei a fost una frumoasă, fără scandaluri.

„E foarte simplu, suntem colegi de muncă, iar noi am respectat treaba asta încă de la început. Noi ne-am spus de la început că orice s-ar întâmpla între noi, noi trebuie să fim niște profesioniști și să înțelegem că treaba profesională nu are treabă cu treaba personală. Suntem niște oameni maturi și am reușit să păstrăm chestia asta și ne-am despărțit într-un mod foarte frumos și prietenește. În momentul de față lucrăm, da.”, a spus vedeta, potrivit antenastars.ro.