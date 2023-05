Mira s-a îmbolnăvit după vacanța din Bali. Vedeta s-a ales cu o bacterie destul de periculoasă: „Este foarte dur tratamentul”

In articol:

Mira și iubitul ei, Levi Elekes, au petrecut câteva zile de vis într-o destinație exotică și anume Bali și s-au bucurat de câteva momente de relaxare, departe de zgomotul și aglomerația Capitalei. Din nefericire, ceea ce ar fi trebuit să fie o oază de relaxare și odihnă, s-a transformat într-un coșmar.

La revenirea în țară, tânăra a început să se simtă foarte rău și a descoperit că s-a infectat cu o bacterie destul de periculoasă în vacanță. Cântăreața va trebui să urmeze acum un tratament dur.

Mira, probleme de sănătate după vacanța din Bali

Mira este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde ține legătura în permanență cu fanii săi. Vedeta postează des și împărtășește cu urmăritorii săi tot ce se petrece în viața ei, indiferent că sunt vești bune sau mai puțin plăcute.

Așa a fost și de această dată, când artista le-a povestit internauților ce a pățit după vacanța în Bali. Se pare că tânăra s-a ales, pe lângă toate momentele de distracție, și cu o bacterie destul de periculoasă, numită helicobacter. Acum, cântăreața este nevoită să urmeze un tratament de 14 zile cu antibiotice, însă în primele zile s-a simțit destul de rău de la medicamente.

De asemenea, artista și-a avertizat fanii că se pot infecta cu această bacterie de oriunde, mai ales din zonele neîngrijite.

„M-ați întrebat mai mulți de ce trebuie să iau antibioticul acela și ce să evitați în Bali, că am spus că din Bali l-am luat, helicobacter mai exact. Helicobacter se tratează cu două antibiotice, o schemă de două antibiotice, timp de 14 zile și este foarte dur tratamentul. Mie în primele două zile mi-a fost foarte rău și trebuie să îmi pun fața, că arăt ca... mi se pare că arăt rău de tot, că am stat prin casă, nici nu am prea ieșit, nu am putut să fac nimic, nici la sală nu m-am dus. Aveți grijă, pentru că asta puteți să o luați de oriunde, nu doar din Bali, dar cu atât mai mult din locurile astea care nu sunt atât de îngrijite!”, a mărturisit cântăreața pe rețelele de socializare.

Mira s-a îmbolnăvit după vacanta din Bali [Sursa foto: Instagram]