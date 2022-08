Mira și-a întors casa pe dos! Ce se afla în locuința ei: "Iubesc musafirii nepoftiți!"

In articol:

Mira este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară. De-a lungul timpului, a scos hituri pe bandă rulantă și a colaborat cu nume mari din industria muzicală românească. Și pe social media este extrem de apreciată, fiind urmărită de 1,2 milioane de fani.

Mira a găsit o tarantulă în casă

Aceasta este foarte deschisă și nu se ferește să se arate “fără filtre” pe rețelele sociale.

Mira a trăit șocul vieții ei. Se pare că este a treia oară când pe artistă o vizitează o...tarantulă. Aceasta a răsturnat casa cu susul în jos să o prindă, alături de mama și iubitul ei. A filmat totul și le-a arătat fanilor cum a vânat-o și prins-o într-un pahar.

Fanii s-au mirat că în România poate apărea așa ceva la casa omului, iar cântăreața a oferit răspunsul. Cauza ar fi faptul că locuiește în câmp și nu a dorit să dea cu soluție de insecte, precum au făcut vecinii ei. Cântăreața sigur și-a învățat lecția și va lua măsuri.

Cât valorează bolidul de lux al Mirei?

După ani de muncă, Mira și-a îndeplinit una dintre cele mai mari dorințe. Cunoscuta cântăreață și-a dorit o Tesla, una dintre cele mai râvnite dar si extrem de scumpe mașini de pe piață.

Mașina a fost testată de Mira acum câteva luni, însă nu era în plan pentru artistă să o primească atât de repede.

Timpul a trecut, iar Levi Elekes, iubitul ei, a surprins-o pe aceasta într-un moment în care nu se aștepta cu cheia mașinii. Plină de emoții, Mira a izbucnit în lacrimi de fericire pentru că visul ei a devenit realitate, după multe sacrificii și nopți nedormite.

„Noul membru al familiei. Super recunoscătoare pentru tot. Am plâns de fericire când am condus-o astăzi fiindcă am realizat ca in urma muncii am reușit sa fac cam tot ce mi-am dorit vreodată. Nu uitați ca după munca… și răsplată”, a declarat Mira.

Nu multe vedete își permit mașina pe care Mira și-a cumpărat-o, un automobil al viitorului creat de legendarul Elon Musk, Tesla Model 3 Performance, prețul de pornire depășind cu mult 100 de mii de euro. Primul proprietar român al unei astfel de Tesla a fost George Buhnici, care a cumpărat-o din Germania, de la un dealer local.

