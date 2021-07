Mirabela Dauer a vorbit cu regret despre bărbatul vieții ei, pe care nu îl poate uita: "Din păcate, a murit..."

Mirabela Dauer [Sursa foto: Captură Instagram] 17:51, iul 26, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

In articol:

Mirabela Dauer este cunoscută pentru sinceritatea debordantă de care dă dovadă și pentru faptul că de multe ori, de-a lungul carierei, și-a deschis sufletul în fața publicului.

De data aceasta, artista a povestit despre omul pe care l-a considerat dragostea vieții ei, dar care nu mai este printre noi.

Citeste si: Cum arăta Miraela Dauer în tinerețe. Solista împlinește azi 74 de ani

Mirabela Dauer se gândește și acum la sufletul ei pereche, la 21 de ani de la despărțire

Cântăreața a mărturisit, într-un podcast realizat de Mihai Morar, că este prima oară când vorbește despre bărbatul care i-a umplut inima de bucurie și alături de care se vedea chiar și în fața altarului, pentru a treia oară.

Mai mult, artista a dezvăluit că regretă enorm decizia despărțirii de acum 21 de ani, când a plecat din America și a lăsat în urmă o persoană care o diviniza: "Cel mai bun bărbat din viața mea a fost iubitul meu. Atunci a fost singura greșeală a vieții mele. Era în America și eu nu am vrut să rămân acolo și s-a spart toată povestea. Care a durat niște ani. A fost cel mai minunat om pe care l-am cunoscut în viața mea. Dacă eram hotărâtă, eram cea mai fericită femeie de pe planetă. L-am cunoscut în 1996, ne-am despărțit în 2000. Am plecat din America să fac un album, n-am vrut să mai rămân acolo, iar el nu a dorit să vină în România. S-a spart tot. Eu am făcut-o… Mă diviniza.", a povestit Mirabela Dauer, în podcastul menționat.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Regretul solistei a fost și mai mare când a auzit, întâmplător, că cel pe care îl considera iubirea vieții ei a decedat, la câțiva ani de când au rupt relația: "Din păcate, a murit, dar ne vom revedea undeva, cândva. E prima și ultima dată când vorbesc despre el. Cu el aș fi vrut să mă căsătoresc, a treia oară. Când am aflat că a murit, nu la mulți ani după, m-a amărât enorm. Nu știu ce mă ține în țara asta, dar dragostea de România a fost mai puternică decât marea mea dragoste.", a mai adăugat celebra artistă.

Mirabela Dauer[Sursa foto: Captură Instagram]

Mirabela Dauer a fost căsătorită de două ori

Mirabela Dauer a trecut prin două căsătorii, dar din fiecare a avut câte ceva de învățat și a rămas cu amintiri numeroase, din aceste experiențe. Prima oară când interpreta a făcut pasul cel mare se afla la vârsta majoratului, însă mariajul a durat numai cinci ani.

Primul soț al cântăreței a fost Willy Dauer, cu care Mirabela s-a înțeles bine și după divorț, bărbatul sprijinind-o în momentele de cumpănă din viață: "Când am divorțat, după ce am făcut actele la tribunal, am făcut petrecerea fix la același restaurant la care ne-am căsătorit, eu, el și tata. A fost singura persoană dintre cei apropiați care a venit la înmormântare la tatăl meu. Și m-a sprijinit foarte tare, eu eram devastată.", a spus artista despre cel căruia îi poartă și acum numele.

Citeste si: Mirabela Dauer a spus adevărul despre pensia sa! Câți bani primește artista după o viață de muncă

Dacă la adresa primului partener de viață Mirabela Dauer a avut numai cuvinte de laudă, în ceea ce îl privește pe al doilea soț, Dan Traian Popovici, frumoasa solistă a precizat că nu a avut o căsnicie fericită alături de acesta, suferind numeroase abuzuri, care au condus la un inevitabil divorț.

În prezent, artista se axează mai mult pe carieră și face ceea ce iubește cel mai mult, încântând inimile oamenilor cu versurile melodiilor ei.