Mirabela Dauer, la 74 de ani: „Nu vreau să mor!” Artista, speriată de ce i s-ar putea întâmpla

Mirabela Dauer este una dintre cele mai de succes artiste de la noi din țară. A muncit foarte mult de-a lungul timpului și și-a dedicat viața carierei sale. Acum are 74 de ani și privește cu mândrie la ce a reușit să realizeze.

Cântăreața își dorește să aibă o viață cât mai lungă și mai fericită, motiv pentru care are foarte mare gijă de ea.

Mirabela Dauer este o persoană foarte energică, așa că face tot ce-i stă în putință pentru a se menține în cea mai bună formă. A trecut prin momente foarte dificile atunci când a aflat că are cancer în anul 2018, însă nu s-a lăsat nicio secundă și a reușit să iasă învingătoare din lupta cu această boală nemiloasă.

Mirabela Dauer ține foarte mult la sănătatea ei

În cadrul unei emisiuni TV, Mirabela Dauer a vorbit despre cum reușește să își păstreze tonusul și energia la 74 de ani. Artista nu se neglijează absolut deloc și, de asemenea, a profitat din plin de pandemie oferindu-și timp doar pentru ea.

Mirabela Dauer iubește foarte mult viața, mărturisind că își dorește să fie sănătoasă pentru a nu deveni o povară pentru apropiații ei.

„Nu pot să spun că eu mă iubesc. Eu nu mă iubesc, stau prost, dar am grijă de mine. Eu iubesc foarte tare viața. Și atunci, pentru că nu vreau să mor, nu vreau să zac, ca prietenii mei și oamenii mei dragi să aibă grija mea… Eu nu vreau să fiu o povară, atunci, am grijă de mine”, a declarat Mirabela Dauer.

Mirabela Dauer se îngrijește constant de aproximativ 50 de ani. În fiecare lună este prezentă în cabinetul cosmeticienei pentru tratamente faciale.

„De la 25 de ani mă duc la cosmetică. Primii ani, mă duceam cu avionul în fiecare lună, la Târgu Mureș. Acolo am început, după care a plecat în Ungaria și am rămas aici. Acum, cu pandemia, am mai sărit câte o lună”, a spus Mirabela Dauer.

Mirabela Dauer nu poate renunța la masaj

De asemenea, Mirabela Dauer face și masaj de trei ori în fiecare săptămână. Se pare că nu se poate lipsi de masaj, mai ales că merge foarte mult pe jos, așa că picioarele au nevoie de o atenție sporită.

„Masaj fac, de trei ori pe săptămână. Foarte rar nu fac decât de două ori. Eu sunt dependentă de masaj, deci sunt disperată. Că mă dor picioarele, că merg mult pe jos!”, a declarat artista.

De-a lungul timpului, artista a fost foarte preocupată de diete, așa că a încercat orice pentru a scăpa de kilogramele în plus. Problemele de sănătate nu au întârziat să apară la un moment dat din cauza regimurilor restrictive, cu toate că Mirabela Dauer consideră o plăcere imensă în a lua, mai ales, micul dejun.

„Nu-mi lua mâncarea! Eu cel mai bine mănânc dimineața. Când fumam, nu fumam până nu mâncam. Pentru micul dejun renunț la orice. Mănânc de plăcere. Până acum 9 luni, de 9 ani, beam în fiecare dimineață apă cu lămâie, pe stomacul gol. Acum fac o pauză, la recomandarea medicului, dar eu nu am nicio problemă!”, a mai spus Mirabela Dauer.

