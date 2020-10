Mirabela Dauer, intamplare neplacuta intr-un cabinet medical [Sursa foto: Facebook]

Mirabela Dauer a fost invitata lui Cristi Brancu la emisiunea de pe canalul său de Youtube. Acolo, artista a povestit despre ce a făcut în ultimele luni și despre spectacolele pe care le-a avut în această vară, în care a fost bucuroasă că s-a întâlnit cu publicul.

”A fost totul bine, lumea a înțeles că trebuie să stea la distanță, cu mască. Doar că m-am rugat de oameni să nu se supere pe mine că nu pot să fac poze cu ei. Le spuneam ”dacă mă iubiți un pic, vă rog să mă protejați”. Ce să fac, îmi e frică!”, a povestit Mirabela Dauer despre frica ei de boală.

Artista a povestit și un episod dureros, umilitor prin care a trecut săptămâna trecută în cabinetul unui medic.

”Am fost săptămâna trecută, într-o zi, să-mi fac fișa medicală pentru a-mi preschimba carnetul de conducere. Am fost la o policlinică, unde am început cu neurologia. Am intrat în cabinetul doamnei doctor, care de la început s-a uitat ciudat la mine, de parcă eram o infractoare. M-a întrebat cum mă cheamă. I-am răsuns că Scorțaru Mirabela (n.red numele real din buletin al cântăreței) și am venit să-mi preschimb carnetul. S-a uitat la mine și m-a întrebat ”Cu ce vă ocupați”, eu i-am spus că sunt artist liber profesionist”, a povestit cântăreața Mirabela Dauer, care a mărtusrisit că a urmat un scurt dialog la limita absurdului.

Mirabela Dauer, umilită într-un cabinet medical ”Nu știu dacă a făcut-o pentru că m-a recunoscut”

Medicul a întrebat-o ce face mai exact, ea i-a răspuns ”cânt”. ”Adică?, a întrebat din nou, iar eu i-am spus că mă ocup de Mirabela Dauer, mai exact cânt. S-a uitat un pic la mine și mi-a spus să mă ridic, să merg pe călcâie, apoi pe vârfuri, m-a pus să ridic brațele, să întind mâinile. Mi-a spus când stăteam cu mâinile întinse în față ”Vedeți că vă tremură mâna?, i-am răspuns că nu, că nu mi-a spus nimeni până acum că îmi tremură mâna. Dar a fost fermă că îmi tremură mâna și să mă întorc la ea peste 5 ani la reexaminare. S-a purtat oribil. M-am simțit ca ultimul om. Era un om rău, care a îmbătrânit urât. Eu nu m-am dus acolo ca artista Mirabela Dauer, nu m-am dus cu pile, m-am dus ca un om care-și dorea să preschimbe carnetul și ea s-a purtat oribil, m-am simțit oribil. Nu știu dacă a făcut-o pentru că m-a recunoscut și a vrut să mă umilească sau pur și simplu așa e ea, un om rău”, i-a povestit Mirabela Dauer lui Cristi Brancu, acesta arătându-se extrem de indignat de întâmplare.