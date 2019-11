Cristi Mitrea s-a recuperat după operaţia la menisc şi ligamente.

Cristi Mitrea s-a recuperat după operaţia la menisc intern şi ligamente încrucişate pe care a suferit-o în vară. După intrevenţie, fostul iubit al Andreei Mantea a mers în cârje. Recuperarea a mers mai repede decât a aniticipat, iar zilele trecute a fost capabil să participe la un antrenament de jiujitsu.

"Am avut o bucurie extremă, cum nu am simțit de mult timp. Am fost la antrenament după 3 luni și jumătate, adică la jumătatea perioadei de recuperare, că nu mai rezistam. Dar a mers totul ca uns. Fără dureri, fără blocaje.”, a postat Cristi Mitrea. (vezi cum l-a ironizat Cristi Mitrea pe Dani Mocanu)

Cristi Mitrea s-a recuperat după operaţia la menisc: "Jiujitsu e cel mai bun terapeut al meu"

„Feelingul ăla de după...Doamne, nu e nimic mai presus decât ăla. Înțeleg ai noștri! Jiujitsu e, cu siguranță, cel mai bun terapeut al meu. Super milioane de îmbrățișări și sănătate la copii și toate alea din lume celor din echipa de la Centrokinetic!! Fără voi nu mișcam așa repede.”, a continuat tatăl băieţelului Andreei Mantea.

„Nu am respectat regula de 6 luni fără antrenament, dar nah, găsesc înțelegere. Mai ales că în general nu respect regulile căci sunt acest rebel nebun. Mă rog, mai puțin atunci când mi-a spus un băiat: "pune și tu astea la mâini că mergem". Mno, când vezi că unul care merge random cu ciorap pe cap îți spune așa, il asculți (erau mai mulți)”, a încheiat Cristi Mitrea.