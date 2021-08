Miracolul care i-a schimbat viața! A aflat că este însărcinată la două zile după ce iubitul ei a murit într-un accident

In articol:

Miracolul care i-a schimbat viața pentru totdeauna! O tânără de 22 de ani a aflat că este însărcinată, la doar două zile după ce iubitul ei a murit într-un accident de mașină. Cum a reacționat Hannah Probert?

Miracolul care i-a schimbat viața

Hannah Probert și iubitul ei de 21 de ani își doreau extrem de mult să aibă un copil împreună.

Au încercat luni la rând, însă fără rezultat. Totul s-a schimbat într-o zi, însă ce a urmat după a fost de-a dreptul șocant.

Bradley Lukins s-a urcat în mașină cu prietenul lui, care se pare că ar fi condus sub influența substanțelor interzise, iar, într-un moment de neatenție, a pierdut controlul mașinii. Din nefericire, iubitul tinerei a murit la scurt timp.

Însă, Hannah a avut parte de un miracol. La două zile după moarte iubitului ei, tânara a decis să își facă un test de sarcină și a aflat faptul că este însărcinată.

„Chiar nu știu cum am trecut prin acele prime zile după ce a murit. Lucrurile încă îmi sunt neclare, dar îmi amintesc că la două zile după moartea lui am făcut un test de sarcină, iar când liniile au apărut mi-am dat seama că port bebeluşul lui Bradley.

A fost cel mai dulce moment al vieţii mele. Am avut parte de sufletul lui crescând în mine la scurt timp după ce inima mi-a fost frântă de vestea că el a murit şi că nu va şti niciodată ca va deveni tătic, lucrul pe care şi-l dorea cel mai mult pe lume. Nu a fost uşor, dar am decis să-mi anunţ sarcina la înmormântarea lui Bradley, în faţa tuturor oamenilor care l-au iubit şi au ţinut la el. A fost incredibil de emoţionant, dar ştiu că a fost ceea ce trebuia să fac şi mă bucur. El era o persoană minunată. Încercam să avem un copil şi de-abia aşteptam să devenim părinţi. Aveam atât de multe planuri minunate pentru viitorul nostru împreună. Eram de nedespărţit din momentul în care ne-am cunoscut”, a mărturisit tânăra.

În luna martie a anului 2019, Hannah a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, care a cântărit 2 kilograme şi 500 de grame.

"Nașterea ar fi trebuit să fie una dintre cele mai fericite zile din viața mea- întotdeauna mi-am imaginat că Bradley ar fi fost alături de mine. Pe măsură ce durerile de travaliu au devenit mai apăsătoare, m-am gândit să fac asta atât cât pot de bine în absenţa lui. Când s-a născut Archie, m-am uitat la el și mi-am dat seama că era imaginea lui Bradley, era ciudat.

A fost și el atât de reconfortant. Poate că Archie a fost darul de despărțire al lui Bradley pentru mine. Acesta este modul în care îmi place să mă gândesc la el. Știu că Bradley l-ar fi iubit atât de mult pe Archie și ar fi fost un tătic uimitor. Mi-a dat o putere pe care nu am știut niciodată că o am. Am salvat fotografii cu el și am cămașa lui galbenă preferată pentru Archie când va fi mai mare. Povestea mea cu Bradley a fost scurtă, dar viața mea a fost schimbată de dragostea lui pentru totdeauna. Mă voi asigura că îi spun lui Archie totul despre minunatul om care a fost tatăl său. Sper că oriunde s-ar afla el este mândru de noi", a continuat ea.