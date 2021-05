Mircea Badea a primit o amendă uriașă din partea ANAF. Ce spune prezentatorul TV: „Așa arată un nou abuz”

In articol:

Mircea Badea a primit o sancțiune imensă din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Amenda se ridică la nici mai mult, nici mai puțin de 10 mii de euro.

Mireca Badea a fost amendat de ANAF cu 10 mii de euro. Cum a reacținat

Prezentatorul TV a postat un mesaj acid la adresa instituției publice, el susținând că și-a plătit absolut toate datoriile la stat! Nu este pentru prima dată când se trezește cu o amendă din partea ANAF, prima dată a primit o sancțiune în valoare de 100 de mii de dolari!

Prezntatorul TV a reacționat dur după ce Agenția Națională de Administrare Fiscală a emis pe numele său o amendă în valoare de 10 mii de euro. Acesta a postat un mesaj acid la adresa instituției publice și este determinat să meargă până în instanță să-și facă dreptate. Mai mult, el a amintit și de o sancțiune de 100 de mii de dolari pe care ANAF ar fi „inventat-o”. Moderatorul amenință și de data aceasta cu instanța.

Amenda ANAF [Sursa foto: Facebook ]

Citeste si: Fiul lui Carmen Brumă și al lui Mircea Badea, probleme în vacanța din Dubai: ”A făcut o reacție foarte ciudată și destul de agresivă”

Citeste si: Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei- bzi.ro

„P.S. Javrele de la ANAF vor avea nevoie de toata sustinerea. Asadar, ii sustin! Asa arata un nou abuz pe care il incearca javrele de la ANAF cu mine. Toate de pana acum au dat gres, asa cum va da si acesta. Cel mai odios dintre ele, in care mi-au inventat o datorie de 100.000 de dolari, e de norietate si s-a dus dracului in instanta. Asta e o noua mizerie si mi-au trimis-o in scarba fara posibilitatea de a vorbi cu cineva dintre javrele astea decat ducandu-ma fizic, in pandemie, in cacatul lor de birou. Eu zic ca se va termina foarte prost pentru ei”, spune Mircea Badea.

Mircea Badea: „Au admis posibilitatea existentei unei erori”

Jurnalistul ține legătura cu urmăritorii săi pe rețelele de socializare, acolo unde îi ține la curent cu toate detaliile în ceea ce privește scandalul în care este implicat cu ANAF.

Se pare că amenda de 10 mii de euro ar fi fost dată pentru restanțe din dreptul impozitului din anul 2018.

„Am fost sunat de la ANAF, au admis posibilitatea existentei unei erori, verifica si ma anunta. Orice document se va elibera de catre ANAF il voi posta aici”, a scris Mircea Badea pe Facebook.

Jurnalistul a mărturisit că ANAF nu are de ce să-l sancționeze, căci și-a plătit toate dările. Ba mai mult, după câteva telefoane cu angajații instituției, a aflat că ar putea fi vorba despre o eroare a sistemului.

Citeste si: Mircea Badea, atac dur la adresa lui Selly după ce și-a serbat ziua de naștere alături de maneliști cunoscuți

„Am plătit toate impozitele atunci când a trebuit să le plătesc. Am scris pe Facebook într-un mod foarte virulent despre această nouă întâmplare cu ANAF și am verificat cu doamna contabila ca și cum am fi avut ce să verificăm – era totul în regulă, nu aveam nimic de plătit, era clar.

Și, după aceea, am fost sunat de la ANAF de domnul care a emis solicitarea respectivă si mi-a spus ca a fost vorba de o sesizare a softului. A admis posibilitatea existenței unei erori și a spus că vor verifica”, a mai spus acesta.