Mircea Badea, decizie radicală: "Renunț! Asta e!"

Mircea Badea și-a pierdut răbdarea și a anunțat că se gândește să renunțe la pagina sa de Facebook. Decizia a fost anunțată de prezentatorul de televiziune în direct, în timpul unei intervenții într-o emisiune. Din cauza unor erori tehnice care îi dau mari bătăi de cap și pe care nu le poate remedia, se pare, Mircea Badea s-a văzut nevoit să cedeze. El a anunțat că se gândește să se reorienteze către un alt site de socializare pentru a-și exprima ideile pe care până acum le posta pe pagina de Facebook.

Mircea Badea renunță la Facebook? "Nu merge! Asta e"

"La mine nu mai merge bine Facebook-ul. Nu mai pot să accesez de pe aplicațiile de telefon, nu mai merge pe laptop. Pot să postez un articol din trei, prin niște artificii. E foarte posibil să renunț la contul de Facebook, în sensul în care să nu postez pe el. Să văd unde mă reorientez, dar nu vreau să rămân neexprimat. Am tot încercat, am făcut teste, tastam litere, postam. Lumea zicea: 'bă, ăsta o fi nebun, a făcut atac cerebral?' Încă nu. Am făcut tot felul de experimente. Nu merge, nu merge. Asta e", a spus Mircea Badea.

Vedeta de televiziune a declarat că deocamdată nu se gândește să își dezactiveze contul de Facebook, dar va renunța să mai posteze pe platforma de socializare care are, în ultima perioadă, tot mai multe erori care îl scot din minți.

Mircea Badea îl face praf pe Mihai Bendeac, după ce a dezvăluit că a avut coronavirus: „Strategie de succes. Și eu am avut holeră și ebola. De două ori”

„Pe bune? A fost testat? Cum de n-a ajuns la spitalele-pușcărie? A fost o excepție ca o reverență (penală) pentru catarsisu’ nepereche? Sau a fost un test post factum care a confirmat că a trecut prin infecție? Sau de fapt e doar o declarație fară nicio confirmare medicală? O strategie de succes pentru a redeveni relevant și vizibil? Subiectul adevărat este totuși presa de căcat, care n-a gândit deloc și n-a pus nicio întrebare. A transcris vorbirea ca pe un ordin de la Guvern și a girat o declarație a unuia ca pe un adevăr probat.

P.S. Și eu am avut holeră și ebola. De doua ori. Că o data nu se pune. Plus tifos și și ciumă. Din aia galbenă, nu roșie. iCovid!“, a scris Badea pe contul de Facebook.