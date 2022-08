Mircea Badea ironizează nunta lui George Simion cu Ilinca Munteanu. Ce a observat jurnalistul: „Dar ce, e cutremur?”

In articol:

Nunta lui George Simion a ținut primele pagini ale ziarelor, iar la eveniment au participat multe persoane. Ei bine, unul dintre cei care au comentat pe baza fericitului eveniment a fost chiar Mircea Badea, care a ținut să-și spună părerea despre cele petrecute în weekend, la nunta lui George Simion.

Așadar, Mircea Badea a vorbit despre un alt eveniment, care după părerea sa a fost mult mai interesant decât nunta lui George Simion, respectiv ziua de naștere a Andreei Esca.

”Înțeleg că a fost aniversarea unei doamne care, atunci când nu face fake news, face cartofi prăjiți cu usturoi descoperind astfel că are Covid. Mă refer la Andreea Esca. Aniversarea doamnei Andreea Esca mi se pare chiar mai importantă și relevantă decât nunta lui George Simion. A fost mult mai interesantă aniversarea ei, vă spun eu”, a zis Mircea Badea.

De asemenea, Mircea Badea a mai spus că nu s-a uitat la evenimentul din weekend care a ținut primele pagini ale ziarelor, nu pentru că ar avea ceva cu mirele, ci doar pentru că nu l-a interesat.

”Apropo, cred că sunt singurul om din Univers care nu s-a uitat la nunta lui George Simion. Cel puțin așa mă simt. Deja dezvolt niște complexe, nu am nimic cu George Simion, dar nu m-a interesat evenimentul. A poi am văzut că a fost de mare succes mediatic și atunci mi-am dat seama unde am greșit în tot acest timp. Am încercat să recuperez între timp, am deschis vreo două articole…”, a mai spus Mircea Badea.

Mircea Badea, despre banii pe care George Simion i-a strâns la nuntă

Un alt subiect abordat de Mircea Badea în emisiunea sa, legat tot de nunta lui George Simion, a fost acela despre banii pe care politicianul i-ar fi strâns la nunta lui.

"George Simion, replică după ce s-a spus că ar fi strâns aproape jumătate de milion de euro de la nuntaşi (titlu din presă- n.r.). Vai de mine, e cu replici? Dar ce, e cutremur?

George Simion a spus că sumele vehiculate sunt departe de adevăr şi că ajutorul organizatorilor nu poate fi numărat în bani", a mai spus Mircea Badea, în cadrul emisiunii pe care o prezintă.

George Simion și Ilinca Munteanu