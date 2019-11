„Mi-am pus șapcă de alegeri și asta e singura geacă pe care o am. Mă îndrept către secția de votare. Nu știu dacă mă lasă să votez, pentru că nu sunt din Diaspora. Eu asta am înțeles: că e important ca Diaspora să voteze și nu știu dacă noi, ăștia din interiorul granițelor, care plătim și impozite aici, o să mai avem drept de vot. Important, repet, e să voteze Diaspora. Dar mă duc, totuși, să văd, poate mă lasă, poate mă primesc și pe mine, am buletin, cetățean sunt, să vedem”, a spus Mircea Badea, duminică, la Antena 3, în timp ce se afla în drum spre secția de votare.

, a mai spus Mircea Badea.

„Încă ceva”, a continuat acesta, „mă enervează foarte rău întrebarea pentru ce ați votat? E singura posibilă astăzi, având în vedere legea din România. În America, vorbești liber, se face campanie până se închid urnele. În România, legea este o mizerie.

Sursa: dcnews.ro