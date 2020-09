Mircea Badea spune că e fanul Danei Budeanu, dar nu e de acord cu ea

Mircea Badea a recunoscut că o place pe Dana Budeanu spune însă că în subiecte precum coronavirusul și autostrăzile, are o cu totul altă părere.

Invitată marți, 1 septembrie, în emisiunea lui Mihai Gâdea, Dana Budeanu a spus la un moment dat ce studii are, spre uimirea moderatorului. „Am terminat Managementul și apoi Businessul European la London School of Economics și apoi mi-am dat doctoratul în Integrare Europeana la UCL. Am ales ce a vrut tata… asta a fost”, a mărturisit Dana Budeanu. (Vezi ce reactie a avut Dana Budeanu în cazul Andreea Esca)

Aflând ce studii are Dana Budeanu, în emisiunea sa, ”În gura presei”, Mircea Badea a atacat-o imediat referitor la discuția privind necesitatea autostrăzilor în România.

”Sunt fan Dana Budeanu! Din carisma personajului face parte accentul voit de la coada de la lapte din 86 din Giulești cu doctoratul la Londra la School of Economics. M-aș fi așteptat însă ca acolo să-i învețe pe studenți de ce sunt bune drumurile. Drumurile nu sunt pentru a te duce la mare, la munte, în weekend, ci în primul rând din punct de vedere economic. Și sigur la London School of Econnomics, dar o fi fost să ude buretele (n.red. făcând referire la Dana Budeanu), îți spune și despre dimensiunea socială, ca să nu mai vorbesc despre dimensiunea culturală... Faptul că a făcut apologia afirmației lui Traian Băsescu că România nu are nevoie de autostrăzi, nu e deloc așa, absolut deloc!”, a spus Mircea Badea în emisiunea sa. (Vezi ce actor a dat de pământ cu Dana Budeanu)

Mircea Badea, în emisiunea sa: ”Sunt fan Dana Budeanu”

Totuși la final a precizat: ”Sunt fan Dana Budeanu, nu vreau să se înțeleagă altceva! Doamne ferește! Asta mi-ar mai lipsi, că mă rupe Dănuța pe genunchi. M-am amuzat de multe ori de ceea ce spune, pentru că are umor, e prezentabilă, nu vreau să-i fac complimente invazive (...) Pe partea cu coronavirusul și pe alte părți economice și politice nu rezonez deloc”.